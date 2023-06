La révision de la politique 713 continue de susciter la grogne au Nouveau-Brunswick

La révision par le gouvernement néo-brunswickois d’une politique qui concerne l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles, continue de faire jaser dans la province. Une manifestation a eu lieu à Moncton ce week-end et des intervenants ont aussi pris la parole.

Ils étaient une centaine de citoyens sous la pluie battante, samedi, devant l’hôtel de ville de Moncton. Leur message : la politique 713 est indispensable pour assurer la sécurité et le bien être des jeunes issues de la communauté LGBTQ+ et ne doit pas être révisée.

Qu'est-ce que la politique 713 Entrée en vigueur en août 2020, la politique 713  (Nouvelle fenêtre) établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+. Cette politique assure notamment aux élèves le droit d'utiliser le pronom de leur choix, comme il, elle ou iel (pour les personnes non binaires) et la présence d'une salle de bain non genrée dans toutes les écoles. Elle fait aussi en sorte que les parents ne soient pas automatiquement informés si leur enfant utilise un prénom ou un pronom qui reflète son identité de genre.

Les manifestants sur place ont aussi contesté le récent refus du ministère de l’Éducation de financer le groupe Pride in Education, un organisme LGBTQ+ sans but lucratif composé d’éducateurs œuvrant dans les écoles de la province.

Le rassemblement était organisé par Moncton Rivière De Fierté. De nombreux politiciens étaient présents, notamment Robert Gauvin, Benoît Bourque, Jacques Leblanc, Richard Losier et Rob McKee.

Chaque enfant, chaque adolescent et chaque personne mérite un environnement sûr et accueillant dans lequel ils peuvent s’épanouir, apprendre et être eux-mêmes. La politique 713 représente une étape cruciale pour atteindre cette vision et ne doit pas être réduite , a dit le député de Moncton-Centre Rob McKee.

D’autres manifestations contre la révision de la politique 713 ont eu lieu ces dernières semaines, notamment à Fredericton, le 14 mai. Photo : Radio-Canada / Mia Urquhart / CBC

Juin est le mois international de la Fierté. Une cérémonie de lever de drapeau s’est déroulée un peu plus tôt dans la journée, dans la ville voisine de Dieppe.

Les parents souhaitent le statu quo

L’association francophone des parents du Nouveau-Brunswick s’est réunie à Pointe-Verte, dans le nord-ouest de la province, samedi. Parmi les préoccupations, il a été question de la politique 713.

Éric Demers, membre du conseil d’administration de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, affirme que de façon majoritaire, l’Association francophone des parents souhaite le statu quo sur la politique 713.

On croit qu’elle fait le travail qu’elle doit faire , dit-il. Oui, il y a peut-être des améliorations éventuellement à amener, mais il faut toujours amener ces améliorations vers le haut. Encore une fois, c’est une question de protéger ces minorités-là.

Éric Demers avance que des parents ont signalé une recrudescence de cas d’intimidation à l’école et sur les médias sociaux depuis le début des débats entourant la révision de la politique 713. Il déplore la situation.

La politique 713 au cœur de l’AGA du RFNB

Pendant la 16e AGA du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), qui a aussi eu lieu samedi, une motion spéciale concernant la politique 713 a été mise en place.

Plus d’une quarantaine de membres ont voté unanimement pour appuyer la protection de la politique 713 et dénoncer la montée des activités anti LGBTQ+ dans la province.

C’est très inquiétant de constater que le gouvernement tolère ces discours et leur donne une place pour se développer. Les communautés 2SLGBTQIA+ font face à un backlash de plus en plus organisé , clame la présidente du RFNB , Geneviève L. Latour.

Geneviève Latour est la présidente du conseil d'administration du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le RFNB adjure le gouvernement provincial de rendre transparentes toutes prochaines étapes liées à la révision de la politique 713, si elle a lieu.

Par ailleurs, plusieurs organismes LBGTQ+ au Nouveau-Brunswick dénoncent le refus, jusqu'ici, du ministre Hogan de les consulter sur les changements à apporter à la politique 713.

Le ministre n’a voulu faire aucun commentaire. Son équipe n’a pas voulu dire qui sont les personnes que le ministre a consultées.

