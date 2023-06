La sécurité publique du Québec fait le point sur les feux de forêt

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, doit faire le point à 10 h sur les feux de forêt qui ravagent de grands pans du territoire de la province. Il sera accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recensait dimanche matin toujours 140 brasiers actifs au Québec.

En ce moment, la situation ne nous permet pas d'attaquer tous les feux , a dit Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU , en entrevue sur les ondes d'ICI RDI. On continue d'en attaquer entre 25 et 30 simultanément , a-t-il ajouté.

« On doit déplacer les avions-citernes d'un feu à l'autre pour essayer de les contenir [...]. Mais on n'arrive pas nécessairement à les éteindre complètement. » — Une citation de Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU

La situation demeure particulièrement critique en Abitibi, où les résidents de certains secteurs de la ville de Val-d'Or ont dû à leur tour quitter leur domicile samedi soir.

Plus tôt, les secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de Lac-Simon avaient également été évacués.

Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, dresse un tableau de la situation et de la priorisation des opérations de SOPFEU.

Selon M. Caron, l'incendie qui menace Lebel-sur-Quévillon mesure plus de 110 000 hectares. C'est énorme. C'est parmi les plus grands feux de l'histoire du Québec.

Bonne nouvelle : les pompiers de la SOPFEU ne s'attendent pas à ce que le feu atteigne le centre urbain de Val-d'Or. Mais un lourd nuage de fumée enveloppe néanmoins la ville et, la qualité de l'air étant si mauvaise, les autorités recommandent aux résidents de rester confinés à l'intérieur, et de fermer fenêtres et échangeurs d'air.

Pour l'heure, les autorités ont fermé l'accès aux forêts publiques de la province. La plupart des parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sont visés par ces interdictions.

Le feu près de Lebel-sur-Quévillon est un des plus importants de l'histoire de la province. Photo : Gracieuseté de Joelle Barrette

Des renforts arrivent

À Sept-Îles, sur la Côte-Nord, le bilan semble plus encourageant. Selon Stéphane Garon, des vents favorables ont donné un coup de pouce aux pompiers, et poussé la fumée en dehors des limites de la ville. Plus de 6000 personnes demeurent tout de même sous un ordre strict d'évacuation.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'aide qui s'en vient , s'est réjoui M. Garon. Une centaine de soldats vont être formés pour être pompiers forestiers [...]. On attend aussi 350 pompiers venus de l'extérieur du pays , a-t-il détaillé.