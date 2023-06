Le vélo à l’honneur avec le Tour de l’Île de Montréal

Les rues de l'est de Montréal appartiennent aux cyclistes dimanche. Ils sont plus de 20 000 à participer au 38 e Tour de l'Île, la grande fête annuelle du vélo.

Pour plusieurs personnes participantes, il s’agit d’une expérience unique dans les rues de la métropole, car elles n’ont pas nécessairement la confiance et les habiletés nécessaires pour le faire en partageant la route avec des voitures, note M. Rheault.

L’année dernière, 19 000 cyclistes ont participé à l'événement.

Cette année, les organisateurs ont décidé d’éviter le secteur du pont Jacques-Cartier, en raison du trafic déjà alimenté par les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le trajet de l’événement sillonne donc les rues des arrondissements Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard.

Et les cyclistes ont le choix entre deux itinéraires.

Ils peuvent opter pour le parcours régulier, un circuit de 47 km, sans auto, dans les rues de sept arrondissements dans le nord et l'est de la ville, dont le départ est donné à 9 h 15 au parc Maisonneuve, à l’angle du boulevard Rosemont et de la 26e Avenue.

Ou alors choisir le parcours découverte, un circuit balisé de 53, 75 ou 99 km, au choix, dans des rues ouvertes aux voitures, sauf pour les 16 derniers kilomètres qui se feront aux côtés des participants du parcours régulier.

Mesures de sécurité et accès aux rues

Les organisateurs conseillent aux automobilistes de prévoir leurs déplacements en conséquence. C’est important et essentiel de prendre cinq minutes pour planifier son trajet , souligne le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rheault.

Les heures précises de fermeture de chaque rue sont disponibles sur le site web de l'événement  (Nouvelle fenêtre) .

Piétons et cyclistes pourront traverser le parcours à tout moment, mais les voitures seront restreintes dans leurs déplacements. Plusieurs bénévoles, cadets et policiers seront positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes.

L’organisme s'est aussi associé à l'application Waze pour fournir des informations en temps réel sur l'état de la circulation.

D'autres mesures sont prévues pour assurer l’accès aux établissements de santé situés à proximité du parcours. Le Réseau de la santé et des services sociaux de Montréal recommande de s’informer auprès de l’établissement ou de contacter Info-Santé (811) ou les services d’urgence (911) si la situation l’impose.

Avec des informations de Nicolas Bourcier