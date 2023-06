Feu de forêt : jusqu’à 80 mm de pluie prévue dans le sud de la Nouvelle-Écosse

Selon Environnement Canada, la pluie et le mauvais temps vont se poursuivre au moins jusqu’à mardi, ce qui pourrait grandement contribuer à maîtriser les feux de forêt dans la province.

Cinq feux de forêt faisaient rage à travers la province, samedi soir, alors qu’il y en avait 10 en début de journée. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Déjà samedi, la pluie a arrosé la majorité de la province, après des jours de sécheresse. Selon le météorologue Bob Robichaud, entre 25 et 50 mm de pluie sont tombés dans certaines parties de la province.

Néanmoins, la qualité de l’air demeure mauvaise et la fumée provenant du feu de forêt de Barrington Lake, dans le comté de Shelburne, pourrait continuer à réduire la visibilité.

Plusieurs routes sont fermées en raison de cet incendie.

Des pompiers de l’étranger en renfort

Des membres des forces armées canadiennes ainsi que des pompiers américains sont en Nouvelle-Écosse pour prêter main-forte.

Un contingent de 17 pompiers en provenance du New Hampshire, du Maine, du Connecticut et de New York a débarqué à Shubenacadie, samedi soir.

Après une séance d'information au ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables à Shubenacadie, ils ont été déployés dans le comté de Shelburne ainsi qu’à Halifax pour combattre les flammes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un pompier de New Hampshire participe à une séance d’information sur les feux de forêt en cours en Nouvelle-Écosse. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Les autorités ont confirmé samedi que 85 % du feu dans le secteur de Tantallon, en banlieue d’Halifax, était maîtrisé. L’incendie à Hammonds Plain lui, est complètement éteint.

Ce n’est pas le cas pour le feu de forêt de Barrington Lake, dans le comté de Shelburne, qui couvre encore plus de 250 km carrés. C’est le seul incendie de la province qui demeure hors de contrôle, dimanche.

Seth Slauenwhite, du service d'incendie de Northfield en Nouvelle-Écosse, arrose un feu dans le comté de Shelburne le long de l'autoroute 103, dans la soirée du 2 juin 2023. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Tim Houston a confirmé que les écoles du comté de Shelburne seraient fermées lundi et mardi.

Par ailleurs, les feux de forêt de Pubnico et Lake Road sont contenus.

Faits en bref

Il y a une interdiction provinciale sur les feux à ciel ouvert; l’amende a été portée à 25 000 $ pour avoir enfreint l’interdiction de brûler;

Les déplacements et les activités dans les bois sont restreints;

Les gens ne devraient pas utiliser de drones au-dessus d’un feu de forêt; les drones peuvent nuire aux efforts de suppression et constituer un danger pour les aéronefs et les premiers intervenants;

Les gens ne doivent appeler le 911 que si leur santé ou leur sécurité est menacée et qu’ils ont besoin d’aide immédiate; pour les cas non urgents liés à la police, les gens peuvent appeler le 902 490-5016.

Source: ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse