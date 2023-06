Le festival Access mise sur l’art pour parler d’accessibilité et de handicaps à Vancouver

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'accessibilité en Colombie-Britannique, le festival Access, qui a pris fin samedi, a permis aux artistes en situation de handicap de parler d’accessibilité à travers une exposition d'œuvres d’art et des soirées de poésie.

Nous considérons les artistes et les membres de la communauté en situation de handicap comme des contributeurs indispensables, pertinents et importants par rapport à ce qui se passe dans notre communauté, afin de construire de meilleurs espaces , indique Jenna Reid, directrice artistique de l’organisme Kickstart Disability Arts & Culture qui encadre l’événement.

L’artiste et poète Stephen Lytton, atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance, considère que l’art a été fondamental dans son évolution. Il a quitté sa ville natale, Lytton, en 1978 pour s’installer à Vancouver. L'une des expériences les plus importantes auxquelles j'ai participé a été le théâtre ambulant de Vancouver. [...] Cela m'a aidé à définir l’individu que je suis devenu aujourd’hui et à développer ma personnalité , précise-t-il.

L'artiste et poète Stephen Lytton indique que l'art a été salutaire dans son parcours. Il estime que son rôle est maintenant d'être un modèle pour les personnes en situation de handicap afin de les aider à faire la lumière sur leurs expériences. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Prendre les devants

Aujourd’hui, Stephen Lytton est également président du conseil du réseau autochtone de la Colombie-Britannique pour les personnes handicapées (British Columbia Aboriginal Network on Disability Society - BCANDS).

Il indique qu’un événement comme le festival Access donne la possibilité aux personnes en situation de handicap d’être entourées de leur communauté, mais également de faire partie de la solution entourant l’accessibilité.

« Nous ne pouvons plus attendre qu'on nous tende la main. Nous devons prendre l'initiative d'aller de l'avant. [...] Nous devons faire partie de la discussion, changer le paradigme. » — Une citation de Stephen Lytton, artiste, poète et président du conseil, BCANDS

Des changements à la fois bienvenus et insuffisants

Les choses ont beaucoup changé dans la façon dont les gens perçoivent le handicap et les cultures des personnes handicapées, mais elles n'ont pas beaucoup évolué non plus , déclare Jenna Reid.

La directrice artistique de l'organisme Kickstart Disability Arts & Culture, Jenna Reid, indique que la communauté en situation de handicap est indispensable pour créer des espaces inclusifs. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Elle précise que beaucoup de gens considèrent encore un handicap comme un déficit. Les gens continuent de penser que nous ne sommes pas capables et que nous ne sommes pas des membres à part entière de notre société.

En même temps, Jenna Reid constate une prise de conscience croissante par rapport à l’implication des personnes en situation de handicap dans les discussions publiques ainsi que dans l’élaboration d’espaces accessibles. Nous ne voyons pas que les gens en font assez. Et pourtant, nous sommes enthousiasmés par les changements qui se sont produits.

25 M$ pour soutenir les organismes

À l’occasion de la semaine de sensibilisation à l'accessibilité en Colombie-Britannique, le gouvernement provincial a annoncé un financement de 25 millions de dollars pour des organismes communautaires qui offrent des services d’accessibilité.

Parmi les initiatives financées, l’organisme d’aide aux personnes souffrant de graves troubles de la communication, Communication Assistance for Youth and Adults (CAYA), recevra 17,9 millions de dollars. Pour sa part, BCANDS recevra 825 000 dollars pour soutenir des Autochtones en situation de handicap en matière de santé, de logement, d'emploi et de services éducatifs. Les gouvernements locaux recevront 5 millions de dollars pour mettre sur pied leurs plans d'action pour l'accessibilité.

En juin 2021, la loi sur l'accessibilité de la Colombie-Britannique (Accessible B.C. Act) est entrée en vigueur. Depuis septembre 2022, plus de 750 organisations du secteur public sont tenues de mettre en place un plan d'accessibilité.

La Colombie-Britannique compte plus de 926 000 personnes vivant avec un handicap, ce qui représente au moins 18,5 % de la population de la province.