Augmentation du financement d’Ottawa : satisfaction dans une clinique d’impôt gratuite

Ces espaces aident les Canadiens à accéder aux crédits d'impôt et aux autres avantages financiers auxquels ils ont droit.

Le centre Immigrant Services Calgary, qui a aidé 1000 nouveaux immigrants à faire leur déclaration cette année, reçoit ce financement. Shagufta Jabeen, conseillère en établissement et en intégration, est enthousiasmée par l'augmentation du financement, car elle voit la différence que peut faire le fait d'aider les gens avec leurs impôts.

Selon elles, beaucoup de personnes venant au centre ne sont pas au courant des impôts ou craignent de devoir beaucoup d'argent. Surtout pour les familles à faible revenu, lorsqu'elles viennent nous voir et qu'elles ne connaissent pas les avantages et les ressources... Surtout le remboursement, lorsqu'elles l'obtiennent comme 3000 $, 4000 $, 5000 $ parfois, c’est super pour elles.

En 2022, les remboursements d'impôts traités par Immigrant Services Calgary ont totalisé plus de 260 000 $. Des études indiquent que jusqu'à 12 % des Canadiens ne produisent pas de déclaration de revenus chaque année, dont la plupart sont des Canadiens à faible revenu. En 2015, les non déclarants auraient manqué plus de 1,7 milliard de dollars de remises et de programmes gouvernementaux auxquels ils avaient droit.

Anil Waiba, un nouvel immigrant et chef à Calgary, s'est d'abord adressé à un comptable pour ses impôts, sans succès. Ce n’est qu’en utilisant Immigrant Services Calgary qu’il s’est rendu compte qu’il allait recevoir de l'argent.

Selon un professeur à l'Université Carleton, Antoine Genest-Grégoire, les déclarations de revenus, et les crédits et remboursements qui les accompagnent pourraient tout simplement être automatiques.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il mettrait à l'essai un nouveau service de déclaration automatique pour davantage de Canadiens à faible revenu, dont beaucoup auraient droit à des programmes de prestations gouvernementales.

Avec les informations d'Anis Heydari et Pete Evans