Explosion mortelle d’une usine à St. Catharines : l’Ontario émet 11 exigences

Le ministère du Travail de l'Ontario a émis 11 exigences et une ordonnance à l’entreprise Ssonix Products après qu'une explosion de déchets dangereux dans un immeuble industriel a tué l'un de ses travailleurs, le 12 janvier dernier à St. Catharines, en Ontario.

La porte-parole du ministère, Jennifer Rushby, a déclaré dans un courriel vendredi après-midi que les exigences et l'ordonnance avaient été émises entre le 12 janvier et le 29 mars.

Le ministère a également émis une exigence au fournisseur Nalco Canada le 9 février, selon la porte-parole du ministère.

Jennifer Rushby précise que lorsqu'un inspecteur du ministère détermine une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, il émet des ordonnances. Certains exemples incluent le nettoyage des débris pour éviter les risques de trébuchement ou la protection des travailleurs contre les risques électriques.

Les exigences sont des demandes émises lorsqu'un inspecteur doit obtenir des informations ou vérifier la conformité, comme l'obligation de fournir des documents ou d'éloigner les employés de la scène.

Mme Rushby dit ne pas pouvoir partager davantage de détails sur ce qui avait été publié, précisant que l'enquête du ministère est en cours.

Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux collègues du travailleur , ajoute-t-elle.

De son côté, le propriétaire de Ssonix Products, Steve Baker, déclare ne pas pouvoir faire de commentaire pour le moment.

Pour sa part, le fournisseur Nalco n’a pas répondu à la demande de réactions de CBC.

En janvier dernier, la police de Niagara avait déclaré que des équipes d'urgence avaient été appelées vers 6 h 30 au 20 route Keefer, là où l’entreprise Ssonixx Products occupait l’immeuble en question.

Ryan Konkin, 37 ans, aurait été le seul ouvrier du bâtiment.

Il a été transporté à l'hôpital, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Ryan Konkin est mort à l'âge de 37 ans après l'explosion du 12 janvier dernier à St. Catharines. Photo : Natalia Sepúlveda-Lastra

Sa fiancée, Natalia Sepúlveda-Lastra, avait raconté que les premiers intervenants qui l'avaient soigné avaient entendu ses derniers mots.

Il a réussi à dire aux infirmières : "Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir la porte." J'aurais aimé être celle qui a entendu ça , avait témoigné Sepúlveda-Lastra.

Lors d'une réunion communautaire le 8 mars dernier, Taylor Buck, un superviseur de district du ministère de l'Environnement, a souligné que la dernière inspection avait eu lieu en 2020 et que l'usine était en règle.

Selon lui, il était prévu de faire la prochaine inspection la semaine du 19 janvier, soit une semaine après l'explosion.

Cela ne veut pas dire que l'inspection aurait changé ce qui s'est passé ce jour-là, mais cela aurait certainement pu faire la lumière sur des problèmes qui auraient pu l'empêcher , explique Taylor Buck.

La police de Niagara et le bureau du commissaire des incendies de l'Ontario ont déclaré qu'ils enquêtaient toujours et qu'ils ne donneraient pas plus de détails.

De son côté, Natalia Sepúlveda-Lastra dit être soulagée d'entendre la mise à jour du ministère parce qu’elle n'avait reçu aucune nouvelle jusque là.

J'espère que c'est le début d'une enquête qui assurera la sécurité des travailleurs.

Avec les informations de Bobby Hristova de CBC