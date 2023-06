Soleil et temps chaud : précautions maximales pour les animaux du zoo du parc Assiniboine

En effet, certaines espèces animales peuvent ressentir les mêmes besoins que les humains en cherchant à se reposer à l’ombre ou se rafraîchir régulièrement.

Nous voyons beaucoup de différences entre les espèces, quant à la quantité de chaleur qu'ils peuvent ou choisissent de tolérer , explique la directrice de la santé et nutrition animale au zoo du parc Assiniboine, Charlene Berkvens.

Plus de 150 espèces cohabitent à l’intérieur du zoo, et parmi elles, les bisons et les chameaux ont un seuil de tolérance à la chaleur beaucoup plus élevé.

Toutefois, la vétérinaire de l'établissement demeure attentive à leur bien-être, informe Charlene Berkvens.

Les animaux ont toujours accès à de l'eau froide et fraîche. Nous leur fournissons des gâteries comme des friandises congelées , dit-elle.

Les félins reçoivent de la viande et divers aliments congelés ou simplement des blocs de glace. Ils peuvent se reposer dessus, les mâcher, les faire rouler et s'amuser avec.

Avec les informations de Jean-François Morin