Un feu près de Sambaa K'e, aux Territoires du Nord-Ouest, a considérablement augmenté dans la nuit et serait à moins de 17 km de la communauté, selon NWT Fire.

Mike Westwick, agent d’information pour NWT Fire, a expliqué que des problèmes de fumée et de visibilité extrêmes ont empêché un survol pour évaluer l'incendie. Une détection par satellite a été utilisée pour mesurer sa croissance, qualifiée d' explosive et d' inattendue .

Si Mike Westwick juge que la détection par satellite n’est pas parfaite, il assure néanmoins qu’il y a désormais un risque pour la communauté. Ce qui est clair, c'est que nous sommes confrontés à une situation grave.

Les habitants de Sambaa K'e, moins de 100 personnes, ont été évacués vers Fort Simpson mercredi. Mike Westwick assure que tout sera fait pour protéger la communauté, alors que dix feux sont actuellement actifs sur le territoire.

Les conditions continuent d'être chaudes et sèches avec des vents violents du sud poussant le feu vers le nord et le nord-ouest vers la communauté, a-t-il ajouté. Des pluies potentielles dans la nuit pourraient apporter seulement un peu de répit. C’est un énorme incendie avec une forêt sèche et continue, qui n'a pas eu de feu naturel depuis longtemps.

Des équipes comptent toujours procéder à des brûlages contrôlés, mais elles attendent la bonne occasion pour le faire.

Dans un communiqué conjoint publié vendredi, la première ministre Caroline Cochrane et le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, ont évoqué le soutien extérieur pour ce début de la saison des feux de forêt qui a déjà forcé les résidents de trois communautés à quitter leurs habitations, Hay River, la réserve de la Première Nation Kátł’odeeche et Sambaa K’e.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser des dons à Centraide TNO et les gouvernements du Yukon et du Nunavut ont annoncé le mois dernier qu'ils contribueraient chacun à hauteur de 25 000 $ aux efforts de soutien de l'agence.