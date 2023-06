Rencontres avec de jeunes entrepreneurs

Alexandre Foley, 10 ans, fabrique et vend des horloges. Son père coupe le bois, et Alexandre fait le reste. Je perce, je sable, je vernis les trous , explique-t-il.

Alexandre fabrique également des porte-clés, son entreprise se porte bien. J’aime ça passer du temps dans l’atelier et travailler du bois , détaille le jeune homme.

Pour Xavier Ross, 11 ans, c’est une activité de midi-tricot à l’école qui lui a fait découvrir sa nouvelle passion. Je fabrique des sous-plats, des signets, des nœuds papillon, des bandeaux , déclare Xavier Ross, nous montrant ses œuvres.

« On essaie toujours de créer une expérience divertissante, intéressante autant pour les adultes que pour les enfants. On trouvait ça vraiment naturel de leur faire une place ici et on espère qu'un jour, certains deviennent des entreprises ou peut-être ouvrent une boutique chez nous, on ne le sait pas. »