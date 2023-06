Une gouvernance plus saine chez Hockey Québec

Des changements importants ont été adoptés samedi lors de cette assemblée intitulée Vers une nouvelle ère , afin d'assainir le système de gouvernance de l'organisation.

Dans cette refonte du système, il y aura notamment la création d’un comité de mise en candidature pour le conseil d’administration. Des personnes externes à la fédération pourront donc soumettre leur nom. Hockey Québec souhaite ainsi mettre l’accent sur différentes expertises au sein de son organisation.

Les mandats seront renouvelables pour un nombre de fois limité et ils seront aussi à durée déterminée.

Même si l’image de la fédération provinciale n’avait pas été ternie par les scandales, le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault souhaitait être une locomotive pour une saine gouvernance.

Jocelyn Thibault est le directeur général de Hockey Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On le voit dans les différents sports, pas juste le hockey qui a été éclaboussé par divers événements malheureux, les fédérations ont été un peu sur la sellette. Nous on a voulu être proactif et être en avant de la parade si on peut dire en matière de gouvernance.

« On veut non seulement être des leaders au Canada mais surtout des leaders partout dans le monde en matière de saine gouvernance. » — Une citation de Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec

Jocelyn Thibault convient toutefois qu’il s’agira d’un travail de longue haleine afin de tout mettre en place.

Changements approuvés à l’unanimité

Les modifications ont été adoptées en bloc et à l’unanimité par les fédérations régionales de hockey de la province.

On avait besoin d’une nouvelle gouvernance. Tous les présidents des régions sont en faveur , mentionne Denis Dumaresq, président de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches.

Denis Dumaresq, président du conseil d’administration de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

M. Dumaresq considère que l’élément clé de ces changements est le comité indépendant qui sélectionne les candidats.

C’était des changements qui étaient nécessaires, reconnaît Jean-Pierre Fortier, le président Hockey Lac Saint-Louis, à l’ouest de Montréal. Pour mettre l’enfant au centre de nos préoccupations, pour protéger l’intégrité de nos enfants et nos participants et ainsi répondre à certaines inquiétudes ou préoccupations qu’on avait au niveau de la gestion de nos programmes.

Avec Philippe L’Heureux.