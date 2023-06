Les Métis du Manitoba ont ratifié le traité moderne de reconnaissance

Plus de 3000 citoyens métis de la rivière Rouge se sont rassemblés samedi au centre d'événements d'Assiniboia Downs, à Winnipeg, pour un vote sur la ratification du traité de la reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la rivière Rouge. Presque autant de personnes ont participé en ligne.

Aujourd'hui c'est très important de remettre les Métis de la rivière Rouge, du Manitoba à l'avant-plan , souligne le responsable de la langue française à la Fédération métisse du Manitoba (MMF), Andrew Carrier, en marge de l'assemblée générale extraordinaire.

Il souligne que le Canada a négligé les droits des Métis, tels qu'ils étaient édictés dans l'Acte du Manitoba de 1870, lorsque Louis Riel et le gouvernement provisoire ont négocié pour créer la province.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, s'adresse aux membres de la MMF, lors de l'assemblée générale extraordinaire le 3 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Aujourd'hui, l'histoire va être écrite et les gens sont tellement fiers, des larmes coulent et on voit la justice devenir une réalité , déclare le président de la MMF, David Chartrand, en entrevue à Radio-Canada.

Le 16 novembre 2021, lors de la journée Louis Riel, le premier ministre Justin Trudeau déclarait travailler avec la nation métisse pour faire entendre sa voix, répondre à ses besoins et préoccupations spécifiques et faire progresser son droit inhérent à l'autodétermination et à l'autonomie .

C'est la fondation du traité et on remettra la demande à Ottawa , indique Andrew Carrier.

Il précise que des négociations devront avoir lieu entre les deux parties. À terme, M. Chartrand espère que ce traité deviendra la nouvelle pierre angulaire de la relation entre le Canada et le peuple métis du Manitoba et qu'il retrouvera sa place dans la Confédération canadienne .

Depuis le mois de février, la MMF consulte ses membres dans toutes les régions du Manitoba, mais également à l'extérieur de la province.

Avec les informations de Jean-François Morin et d'Anne-Charlotte Carignan