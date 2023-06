Des jeunes deviennent entrepreneurs d’un jour

Dans la région, les jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale se sont réunis à Mashteuiatsh pour vendre leurs différents produits. Le but de l'activité était entre autres d'intéresser la relève à une carrière dans le domaine des affaires.

Olivier, 10 ans, s'est lancé, avec sa famille, dans la confection de petites maisons qui peuvent accueillir différents insectes. À l'occasion du Marché des petits entrepreneurs, il a épuisé toute sa marchandise.

En une heure, on avait tout vendu. J'en ai laissé un peu pour expliquer mon projet à tout le monde , a-t-il raconté.

Près de 200 personnes se sont rendues au marché, à Mashteuiatsh, pour jeter un coup d’œil ou acheter les différents produits offerts par les jeunes. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

D'autres jeunes passionnés comme Olivier ont également pu vendre leurs produits confectionnés à la main, qui vont des éponges et des porte-clés à des bombes de bain ou à de l’herbe à chat.

Pour les organisateurs, ce genre d'activité permet aux jeunes de développer leur fibre entrepreneuriale.

Les organisateurs du marché, Steeve Larouche et Caroline Bouchard. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

C'est une activité pour promouvoir la relève entrepreneuriale et promouvoir l'entrepreneuriat. C'est sûr que si on souhaite avoir des jeunes qui optent pour une carrière entrepreneuriale et mettre en œuvre leur idée d'entreprise, il faut les stimuler quelque part , précise le conseiller en développement et aux communications à la Société d’aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean Ouest, Steeve Larouche.

« Il faut parfois semer une étincelle dans la tête des jeunes pour les amener à une entreprise et penser que c'est une option. » — Une citation de Caroline Bouchard, directrice générale de la Société de développement économique Ilnu

C'est aussi l'occasion pour les jeunes de comprendre comment une entreprise fonctionne réellement.

Ils ont toute une démarche à faire au cours du mois après leur inscription. Ça va de choisir leur idée, choisir comment ils vont la faire, choisir le prix , soutient le porte-parole Marché des petits entrepreneurs de Mashteuiatsh, Dérek Germain.

En tout, près de 200 personnes se sont rendues à Mashteuiatsh pour encourager la relève et acheter ses différents produits.

