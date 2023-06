Feux de forêt : les citoyens de Normétal appelés à quitter leur domicile

Les quelques 754 habitants sont appelés à se rendre à Dupuy ou à La Sarre.

Le maire de La Sarre Yves Dubé dit que tous les moyens nécessaires sont déployés pour accueillir les personnes appelées à quitter leur maison.

C'est le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi qui a ouvert les portes de ses installations aux gens qui devront se déplacer.

On les reçoit présentement au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi. On les accueille, on a des bouteilles d'eau, on va les asseoir, puis on va voir par la suite qui vont être hébergés par des amis, des parents et éventuellement s'il y a plusieurs personnes qu'il faut qu'ils demeurent sur place, mais on a un gymnase pour les accueillir. La Croix-Rouge est au courant, on va avoir des lits, tout le nécessaire pour qu'ils passent la nuit ici au Centre de services scolaire éventuellement , assure Yves Dubé.

Le maire dit que sa municipalité n'est pas menacée par les feux de forêt.