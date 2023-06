Le festival de la Terre de Sudbury est de retour

C'est agréable , indique David St Georges, responsable des communications à l'organisme reThink Green qui gère le festival.

Il estime que l'événement est plus pertinent que jamais.

« Aujourd'hui [samedi], on voit des avertissements sur la qualité de l'air, des feux de forêt qui deviennent plus fréquents. C'est pour cela que des événements comme celui-ci sont nécessaires pour partager avec beaucoup d'autres personnes la cause de la lutte contre les changements climatiques. » — Une citation de David St Georges, responsable des communications à reThink Green

Sharon Selmen (gauche) et Patricia Orozco (droite) ont récemment lancé une entreprise de vente de ballons biodégradables. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Avec sa partenaire d'affaires, Patricia Orozco tenait un kiosque au festival. Les deux femmes ont récemment lancé une entreprise qui vend des ballons biodégradables.

Elles soulignent qu'elles voulaient offrir une alternative plus écologique pour les organisateurs d'événements festifs.

« Les gens sont ouverts à d'autres options, mais ils n'en connaissent pas. Donc c'est notre travail comme petite entreprise d'éduquer la communauté. » — Une citation de Patricia Orozo, copropriétaire de l'entreprise METIK

Tamara Peters a tenu à faire le tour des kiosques des vendeurs. Le festival est une occasion de s'instruire, indique-t-elle.

C'est pour savoir ce qu'on peut faire chez nous ou dans notre propre environnement pour aider à réduire la pollution et juste créer un environnement qui est plus durable et naturel , affirme la résidente de Sudbury.

L'organisme reThink Green en a aussi profité pour parler aux visiteurs de subventions disponibles pour les personnes à faible revenu qui veulent rendre leurs maisons plus écoénergétiques.

Selon David St Georges, de plus en plus de citoyens manifestent l'intérêt pour des rénovations en ce sens, mais sont freinés notamment par l'inflation.