Des éclosions de COVID dans au moins 7 foyers de soins au Nouveau-Brunswick

Le nombre total de résidents ou de membres du personnel qui ont contracté la maladie n’a pas été spécifié par le ministère du Développement social de la province.

Une porte-parole du ministère, Rebecca Howland, a cependant confirmé qu’en date du 1er juin, sept établissements de soins de longue durée, parmi ceux qui comptent plus de 10 résidents, ont signalé des éclosions de COVID.

Depuis février, les établissements de soins de 10 résidents ou moins ne sont plus obligés de signaler les éclosions de maladie à coronavirus à la province.

Dans les centres de soins plus grands, on parle d’une éclosion lorsque le virus circule à l’intérieur des murs et affecte deux personnes et plus, selon le ministère provincial de la Santé.

Lorsqu’un établissement avertir l’équipe de réponse à la COVID qu’il y a une éclosion, un sondage leur est envoyé. L’établissement de soins de longue durée doit répondre au sondage deux fois, pour indiquer la date du début et la date de fin de leur éclosion , a précisé Rebecca Howland.

Carleton-Kirk Lodge, un foyer de soins à Saint-Jean, interdit les visites depuis mercredi dernier. Le foyer de soins qui compte environ 70 lits traverse une éclosion de COVID-19. On ne sait pas combien de résidents sont malades. L’établissement n’a pas voulu accorder d’entrevue.

Le 8 mai, le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick a fait savoir aux foyers de soins de longue durée de la province que le port du masque comme mesure sanitaire contre la COVID-19 n’était plus obligatoire en ces lieux.

Les deux réseaux de santé de la province, Vitalité et Horizon, ont mis fin le jour même à cette mesure dans la plupart des établissements de santé qu’ils supervisent.

Le ministère du Développement social n'a pas indiqué si le nombre de cas de COVID-19 avait augmenté depuis ou s'il était resté stable.

La porte-parole du ministère a indiqué vendredi que les masques demeurent disponibles pour les travailleurs, les résidents et les visiteurs qui désirent le porter.