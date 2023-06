Des lopins de terre à louer à Notre-Dame-des-Neiges

Le projet de location de lopins de terre s’est concrétisé en 2021, au moment où la MRC des Basques était devenue propriétaire d’une terre d’une centaine d’hectares située dans le rang 2 est de la municipalité.

Une serre, des chambres à semis, une chambre froide et de la machinerie agricole figurent aussi parmi les installations. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le concept du motel agricole consiste en un espace locatif pour de l’agriculture à petite échelle. Les agriculteurs peuvent louer, en fonction de leur besoin, des lopins de terre, ce qui leur permet de produire sans avoir à acheter une terre agricole.

La location peut se faire à court ou moyen terme.

L’accès à la terre est de plus en plus difficile avec l’inflation, sans compter les taux d’intérêt qui ont triplé dans la dernière année. On permet aux gens de ne pas s’endetter dès le départ avec l’achat d’une terre […] et ça leur permet de se concentrer sur l’achat d’équipements ou la mise en marché et le marketing autour de leur entreprise , explique le conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC des Basques, Stéphane Lussier.

Stéphane Lussier est conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC des Basques. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Une serre, des chambres à semis, une chambre froide et de la machinerie agricole, notamment, complètent les installations et les services offerts par le motel agricole.

« De ne pas avoir à acheter ou à gérer l’entretien, c’est vraiment des plus-values pour les gens qui sont au Motel. » — Une citation de Stéphane Lussier, conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC des Basques

Quatre locataires profitent déjà des services du motel agricole. Parmi eux, l’agricultrice spécialisée dans la culture de fleurs coupées, Laurence Ouellet.

Elle, qui fournit les fleuristes du Bas-Saint-Laurent en plus d’offrir des abonnements floraux à la population, loue deux acres de terre ainsi que la moitié de la serre qui est installée sur le terrain du motel agricole.

Laurence Ouellet utilise la serre pour notamment faire pousser les fleurs qu'elle vend avec sa ferme florale. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

S’installer au Motel agricole des Basques lui a permis de démarrer sa ferme florale efficacement et rapidement. L’endroit comporte plusieurs avantages, rapporte-t-elle.

Il y a une force d’équipe et un esprit de partage , décrit-elle. Les installations sont déjà sur place et aussi le fait que ce soit financé par la MRC. Personnellement, seule, je n’aurais pas pu me permettre ces avantages-là dès ma deuxième année de production.

« Ça me permet de m’accomplir dans mon domaine. » — Une citation de Laurence Ouellet, agricultrice

Environ 65 hectares de terres agricoles sont disponibles à la location, indique M. Lussier.

À terme, le motel agricole pourrait accueillir entre 15 et 20 entreprises, selon les différents modèles d’affaires proposés

Avec les informations d’Alexandre Courtemanche