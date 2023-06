Feux de forêt : Val-d’Or accueille plus de 800 personnes évacuées

Plus 800 personnes ont trouvé place au Centre multisports de Val-d'Or ou des bénévoles de la Croix rouge et des employés de la municipalité les prennent en charge.

Depuis vendredi soir, des bénévoles préparent les dortoirs, cuisines collectives et infirmerie. C’est une opération complexe, explique Michelle Bourque, responsable des bénévoles.

Il y a des intervenants sur place pour les gens en détresse, qui vivent de l'anxiété. On a fait des achats pour pallier différents besoins

Les évacués peuvent recevoir tous les soins nécessaires, assure Eric Hebert, directeur du service sécurité incendie de Val-d'Or.

Service d'hébergement, service de nourriture, service psychosocial également, tout le monde est réuni pour offrir les services aux sinistrés.

Les personnes qui ont dû quitter leurs maisons s'attendent à rester sur place pendant deux jours. Plusieurs s'inquiètent du sort de leur communauté dont Marguerite Papatie et Mary Moushoom, deux résidentes de Lac-Simon.

Je me sentais paniqué, raconte Marguerite Papatie, je pensais aux gens qui n'ont pas de véhicule. Je m'inquiète pour mes enfants aussi et pour ma communauté… Ce n’est pas évident ce qu'on vit là.

La mairesse Céline Brindamour affirme que la municipalité a tout mis en place pour répondre aux besoins de la population.

On a organisé des dortoirs avec des lits de camp, on travaille en lien avec la Croix-Rouge. Au niveau de l’alimentation, quand même recevoir 800 personnes tout d’un coup, mais ça se passe bien. Il y a aussi des articles qui sont nécessaires pour les besoins essentiels, alors on s’occupe aussi d’avoir ça à portée de la main, alors tout se passe bien, puis je vous dirais qu’il y a eu un grand élan de solidarité, beaucoup d’entraide de la part de la communauté , mentionne la mairesse.

Le ciel était particulièrement sombre en raison de la fumée en fin d'après-midi à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Gracieuseté de Joelle Barrette

La municipalité de Senneterre au nord de Val-d'Or accueille pour sa part près de 200 résidents de Lebel-sur-Quévillon.

Si le brasier a ralenti au cours de la nuit en raison d'un changement de direction des vents, il a repris en intensité en journée. Il est toujours considéré comme non-maîtrisé, malgré le travail des autorités, explique le maire de la municipalité Guy Lafrenière.

Le problème présentement c'est le vent qui tourne vers l'est. Ce n’est pas le modèle que l'on souhaite. Ce modèle ramène les flammes vers l'usine et un côté de la ville.

Vingt intervenants combattent l’incendie, deux avions-citernes de la SOPFEU sont en action et un coupe-feu est creusé autour de la municipalité afin de la protéger. Beaucoup d'efforts sont mis afin de protéger l'usine de pâtes Nordik Kraft.