Un échange de vêtements grande taille pour davantage de positivité corporelle à Vancouver

À Vancouver, cela peut être difficile de trouver des endroits inclusifs en tant que personne grosse , explique l'une des co-organisatrices de l'événement, Andrina Fawcett.

L’équipe estime avoir recueilli entre 600 et 900 vêtements grande taille à partir de la taille 14. Andrina Fawcett explique qu’il n’y a que quelques boutiques grandes tailles à Vancouver, qui proposent bien souvent des prix élevés.

« Nous nous sommes retrouvés vraiment frustrés par la rareté et le prix des options de vêtements grande taille à la mode dans cette ville [alors] on a voulu faire quelque chose. » — Une citation de Andrina Fawcett, co-organisatrice de l'événement

À écouter : Pourquoi la mode méprise les tailles plus

Isobel Bemrose-Fetter, une des co-organisatrices, espère que l'événement empêchera certains vêtements de se retrouver à la déchetterie tout en promouvant la positivité corporelle. Il y a un large éventail de types de corps, et c'est plutôt beau.

Elle assure que l’échange permettra aux personnes grosses de magasiner et de rencontrer d’autres personnes dans un espace sûr et confortable. Vous serez entouré d'autres personnes qui vous ressemblent. Cela peut donc être un très bon moyen d'essayer de connaître votre communauté et d'obtenir des opinions.

À lire aussi : La souffrance provoquée par la grossophobie exposée dans un documentaire

L’échange de vêtements aura lieu dimanche de 10 h à 13 h au Celebrities Nightclub sur la rue Davie. Un don de 10 $ est suggéré pour l'entrée, et les organisateurs recommandent de repartir avec environ 5 vêtements. Ils espèrent organiser d’autres événements à l’avenir.

Selon Lydia Okello, qui est mannequin, Vancouver manque d’espaces communautaires pour les personnes de grande taille. Je suis enthousiaste à l'idée qu'il y aura plus d’événements comme celui-ci pour nous à l'avenir [...] Je pense que c'est vraiment nécessaire.

Pour les personnes étant au-dessus de la taille 14, il n'y a pas beaucoup d'options pour magasiner en personne , raconte Lydia Okello. Pour celles qui cherchent à acheter des vêtements d'occasion, c’est encore plus limité.

Selon Lydia Okello, cela est définitivement lié à la longue histoire de grossophobie et de préjugés anti-gros dans la mode [et] je pense que c'est extrêmement répandu, encore aujourd'hui.

Avec les informations de Michelle Gomez