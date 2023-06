Une vingtaine de ménages toujours en attente d’un logement à Sherbrooke

Pour venir en aide à la population, la Ville de Sherbrooke a mis en place un service d’aide à la recherche d’un logement. Chaque semaine, ce service dit recevoir une soixantaine d’appels. Pour l’instant, 34 ménages ont recours à cette aide, neuf d’entre eux ont trouvé un logement.

À pareille date l’année dernière, environ 60 ménages cherchaient toujours un logement, selon la conseillère municipale du district Quatre-Saisons et présidente du Parallèle de l’habitation sociale, Joanie Bellerose.

Ce service d’aide à la recherche d’un logement devrait continuer d’aider les locataires toute l’année. Ça va être permanent, on va agir en prévention de la crise, c’est toute l’année, quand on a des demandes, on n’attendra pas le mois de juin pour agir, on est là à temps plein à l’année longue , détaille Joanie Bellerose.

La situation est également préoccupante à Granby, où un service d’aide a aussi été mis en place l’année dernière. Quatre ménages sont encore à la recherche d’un logement.

Les citoyens qui ne trouvent rien, ce sont des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, et ça les rend encore plus vulnérables malheureusement , soutient la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

« Il y a des gens qui ne peuvent pas habiter à Granby parce qu’il y a un manque de logements, on sait qu’on est en pénurie de main-d'œuvre, les gens vont habiter en périphérie, donc c’est vraiment une préoccupation qu’on a comme municipalité. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby.

Des citoyens de Granby rencontrés vendredi affirment que se trouver un logement représente un grand défi.

Malgré tout, si des citoyens de Granby ou de Sherbrooke ne trouvent pas de logements avant le 1er juillet, ils ne seront pas à la rue, puisque les deux villes ont mis en place un système d’hébergement d’urgence temporaire et un système d’entreposage de biens et de meubles.

À lire aussi : Il manquerait 1000 logements à Granby pour répondre aux besoins

Avec les informations de Zoé Bellehumeur.