Les T.N.-O. dépensent 15 M$ pour empêcher l’augmentation des factures d’électricité

Le gouvernement qualifie cette dépense d’aide temporaire. Celle-ci est censée compenser les augmentations importantes du prix et de la consommation de diesel au cours de l’année et demie passée aux T.N.-O. .

L'augmentation du coût de l'électricité serait due, selon le gouvernement, à deux événements incontrôlables : des niveaux d’eau bas aux installations hydroélectriques Bluefish et Snare ayant conduit à une plus grande utilisation du diesel, et une hausse du prix du combustible de plus de 40 % depuis décembre 2021.