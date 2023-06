Un simple test salivaire pour dépister le VIH au Canada

Des chercheurs de l'hôpital St Michael de Toronto sont en train de travailler sur un outil permettant un dépistage rapide du VIH à travers un simple brossage des gencives et sans prise de sang. OraQuick est un autotest oral, indolore et rapide qui pourrait fournir des résultats en 20 minutes.

Le gouvernement fédéral estime qu'environ 62 000 personnes au Canada sont atteintes de la maladie, d'après les données de surveillance. Cependant, seulement 87 % des personnes séropositives ont été diagnostiquées, ce qui signifie que 13 % des malades ignorent être porteurs du VIH, selon le rapport.

Bien que le test soit nouveau au Canada, OraQuick a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2012.

L’hôpital St Michael teste maintenant OraQuick dans deux cliniques de santé sexuelle de Toronto, Hassle Free Clinic et Maple Leaf Medical Clinic, ainsi que dans plusieurs autres établissements à travers le Canada. Les essais dans les cliniques de Toronto ont commencé la semaine dernière.

L'étude portera sur la précision et la facilité d'utilisation du test. OraSure Technologies, qui a créé OraQuick, estime que le test a un taux de précision de 92 %.

Le test est plus facile que le test COVID , affirme Sean Rourke, neuropsychologue clinicien et l'un des responsables de l'étude.

Selon lui, les progrès du traitement du VIH doivent permettre à une personne diagnostiquée d’avoir accès à des médicaments qui permettent de vivre longtemps et de ne pas transmettre la maladie, même pas des rapports sexuels non protégés ou en accouchant.

OraQucik est plus facile que le test COVID, selon le neuropsychologue Sean Rourke, un des responsables de l'étude. Photo : Unity Health Toronto/The Canadian Press / Yuri Markarov

Connaître son statut

Les personnes séropositives doivent tout d'abord connaître leur statut. Or, trop de personnes appartenant à des groupes vulnérables ne savent pas comment se faire tester ou n'ont pas de contact avec le système de santé, précise Sean Rourke.

Les groupes qui sont principalement à risque sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, ceux des communautés noires et autochtones et ceux qui consomment de la drogue, poursuit le clinicien.

Le docteur Rourke et ses collègues ont besoin de 900 participants pour essayer OraQuick afin qu'ils puissent envoyer les résultats à Santé Canada et mettre le test sur le marché.

« Ce sont des technologies disponibles que tout le monde devrait avoir, peu importe où vous habitez au Canada. » — Une citation de Sean Rourke, neuropsychologue clinicien et responsable de l'étude.

Les tests rapides et faciles à domicile pour empêcher la propagation d'une maladie n'ont jamais été aussi importants que durant la pandémie de COVID-19, remarque Sean Rourke. C'est pourquoi, pense-t-il, les gouvernements doivent maintenir l'élan en rendant les autotests de dépistage du VIH disponibles dans tout le pays.

CBC News a demandé des commentaires à Santé Canada, mais n'a reçu aucune réponse jusqu’à présent.

Autotests disponibles dans tout le pays

Le premier autotest de dépistage du VIH approuvé par Santé Canada, appelé INSTI, est devenu disponible dans tout le pays en novembre 2020.

INSTI, qui utilise une goutte de sang pour fournir des résultats en une minute, coûte 34,95 $ s'il est commandé sur le site Web de l'entreprise. Cependant, le test est également accessible gratuitement via le programme I'm Ready to Know créé par l'hôpital St Michael qui a distribué plus de 10 000 tests au cours des deux dernières années.

Il y a aussi GetAKit, un programme géré par l'Université d'Ottawa et ses partenaires, qui offre des kits INSTI gratuits dans des régions déterminées, par l'intermédiaire de partenaires communautaires, dont Toronto.

Jusqu'à présent, ce programme a distribué plus de 7000 trousses gratuites dans tout l'Ontario, selon Patrick O'Bryne, professeur de sciences infirmières à l'Université d'Ottawa qui dirige le programme.

La Dre Jane Greer, directrice de la clinique de santé sexuelle Hassle Free, pense que les autotests sont particulièrement utiles dans les régions rurales. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

De son côté, Jane Greer, directrice de la clinique de santé sexuelle Hassle Free, explique que les habitants de Toronto qui ont des cliniques à proximité sont probablement habitués à des tests fréquents. Mais, selon elle, les autotests pourraient être particulièrement bénéfiques pour ceux qui se trouvent en dehors des noyaux urbains.

Elle ajoute que le fait de ne pas avoir à prélever de sang pourrait également rendre cet autotest plus facile à utiliser.

Pour sa part, Adam Awad, directeur des communications à la Gay Men's Sexual Health Alliance de Toronto, ne cache pas son enthousiasme vis-à-vis d’OraQuick, car certains de ses clients lui disent qu'un autotest sanguin est trop inconfortable.

Il prévient toutefois que si OraQuick est approuvé par Santé Canada, les kits doivent être disponibles avec le moins de barrières possible, car ceux qui sont à haut risque et qui n'ont jamais fait de test de dépistage du VIH sont peu susceptibles de payer pour un autotest, explique-t-il.

L'Agence de la santé publique du Canada a déclaré en août 2022 que la distribution d'autotests du VIH était une priorité et a annoncé un financement de huit millions de dollars pour des trousses auto-administrées.

Mais le financement de ces types de programmes reste un défi et doit être continuellement renouvelé pour continuer à distribuer des tests, prévient le docteur Rourke.

Des changements pour améliorer le dépistage et le traitement

Adam Awad souligne quant à lui les récents changements apportés aux lignes directrices sur les soins liés au VIH et au sida par le ministère de la Santé de l'Ontario qui visent à améliorer le dépistage et le traitement. Il estime que ces changements sont encourageants, car ils exhortent les prestataires de soins de santé à tester les patients plus régulièrement et font également référence à l'importance des autotests.

Environ 5 à 12 % de tous les nouveaux cas de VIH en Ontario sont également atteints du sida, le stade le plus avancé de la maladie lorsque le système immunitaire de l'organisme est gravement endommagé, explique M. Awad.

« Ces gens auraient dû être testés bien plus tôt. Aucun habitant de l'Ontario ne devrait avoir le sida. » — Une citation de Adam Awad, directeur des communications à la Gay Men's Sexual Health Alliance

C’est un chiffre énorme , mais qui devrait baisser à mesure que des autotests plus faciles à utiliser seront disponibles, espère Adam Awad.

Avec les informations de Olivia Bowden