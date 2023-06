Des feux de forêt préoccupants dans le nord du Lac-Saint-Jean

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) tente de maîtriser deux brasiers près de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré, au nord de la région.

La superficie de celui de Notre-Dame-de-Lorette fait désormais près de 6000 hectares, soit 60 km2, mais malgré sa propagation aucune évacuation n'est nécessaire. Les autorités civiles surveillent la situation de près.

Ces deux feux font partie de nos priorités d’intervention [...] Le feu de Notre-Dame-de-Lorette a fait une vitesse de propagation et on est sur les lieux. On essaie de consolider nos efforts et on dit à la population de ne pas s'y approcher , a mentionné la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

À La Doré, la SOPFEU doit protéger les installations d'Hydro-Québec du poste de la Chamouchouane. Le feu est actuellement évalué à 218 hectares.

On a des gens qui travaillent à consolider certaines parties du feu pour éviter que le feu se propage au poste d’Hydro Chamouchouane. C’est un feu où on protège nos infrastructures stratégiques concernant les lignes hydroélectriques. La tête du feu continue de faire son action. Toutefois, on va planifier un moyen d’intervention pour aller dans d’autres parties du feu , a ajouté Mme Poitras.

Hydro-Québec ne semble pas très inquiète parce que ses installations sont entourées d’un périmètre déboisé assez vaste pour limiter la progression d’un feu de forêt.

Le temps frais dans ce secteur du Lac-Saint-Jean pourrait aider les pompiers forestiers dans le combat au cours de la journée.

Ça semble nous donner un répit, sauf que le niveau de sécheresse est tellement important que le feu est persistant même en profondeur, et même si la température est fraîche, l’humidité relative est sèche , a expliqué la porte-parole de la SOPFEU .

Par ailleurs, l'incendie qui s'est déclaré mercredi à Rivière-Éternité est désormais maîtrisé.