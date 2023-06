Levée d’ordres d’évacuations alors que la lutte contre les feux se poursuit en Alberta

Les quelque 700 habitants de la communauté avaient dû se rendre à High Level à cause de l’ordre lancé le 6 mai.

Le feu non maîtrisé de Long Lake, qui les a tenu en haleine pendant quelques semaines, a déjà consumé plus de 137 000 hectares et a aussi forcé l’évacuation de résidents de Chateh et Fox Lake.

Des ordres d’évacuation sont toujours en vigueur pour Fort Chipewyan, la Première Nation Mikisew, la Nation métisse de Fort Chipewyan et la Première Nation Athabasca Chipewyan.

Samedi matin, 59 feux de forêt sont toujours actifs dans la province, dont 15 qui ne sont pas maîtrisés.

La mauvaise qualité de l’air causée principalement par la fumée représente un risque faible à modéré pour la santé dans la plupart des régions de la province, selon Environnement Canada.