Une conductrice meurt dans une embardée à Saint-Jérôme

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir tôt samedi matin sur ce tronçon de l’autoroute 15, en direction nord, où le véhicule a fait une sortie de route.

Selon nos premières informations recueillies, la conductrice aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour faire un ou plusieurs tonneaux et, finalement, se retrouver sur le terre-plein central. La femme de 34 ans a été éjectée et a subi de graves blessures , a indiqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

La victime a été transportée à l'hôpital, où son décès a été constaté.