Mise à jour sur les cinq feux de forêt les plus importants en Nouvelle-Écosse

Voici des détails sur les cinq plus grands feux de forêt, émis samedi avant-midi.

Lac Barrington, comté de Shelburne

Un avion-citerne survole le feu près du lac Barrington dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Photo : David Rockwood/ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Le feu est toujours hors de contrôle, couvrant 23 015 hectares (230 kilomètres carrés);

Environ 90 pompiers du ministère des Ressources naturelles et renouvelables, plus de 40 bénévoles et 18 pompiers de Terre-Neuve-et-Labrador;

Les ressources aériennes comprennent cinq hélicoptères et un bombardier à eau de Terre-Neuve-et-Labrador.

Lake Road, municipalité du district de Shelburne

Le pompier Walter Scott, de Churchover dans le comté de Shelburne, pulvérise le sol pendant que le bombardier à eau vole pour déverser une charge d'eau sur le feu. Photo : Communications Nova Scotia

Le feu est toujours hors de contrôle, estimé à 114 hectares;

15 pompiers du ministère des Ressources naturelles.

Pubnico, comté de Yarmouth

Des pêcheurs comme Morgan Joel D'Entremont voient leur saison de pêche se prolonger. Photo : Facebook/Morgan Joel D'Entremont

Le feu est toujours hors de contrôle et couvre 163 hectares;

Parmi les pompiers sur place, il y en a 20 du ministère des Ressources naturelles et renouvelables et aussi des bénévoles.

Les ressources aériennes et d’équipement lourd, y compris cinq hélicoptères et un avion-citerne de Terre-Neuve-et-Labrador, sont coordonnées entre les trois feux de forêt dans les comtés de Shelburne et de Yarmouth.

Westwood Hills, Tantallon

Des pompiers au centre de commande établi à Tantallon, en Nouvelle-Écosse, pour combattre les feux de forêt, le 31 mai 2023. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Le feu se maintient à environ 950 hectares et est contenu à 85 %;

Parmi les pompiers sur place, on en compte 40 du ministère des Ressources naturelles et renouvelables, 108 de la municipalité régionale d’Halifax et neuf du ministère de la Défense nationale;

Les ressources aériennes comprennent deux hélicoptères avec deux hélicoptères en disponibilité et un avion-citerne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les efforts de confinement comprennent une combinaison de méthodes anti-feu, y compris les bris de bouteur, les bris naturels et les routes à proximité.

Hammonds Plains

Un ingénieur de Halifax Water veille aux travaux de remplacement d'un ponceau passant sous le chemin Hammonds Plains, détruit par le feu de forêt près d'Halifax. Photo : Communications Nova Scotia

Le feu se maintient à quatre hectares et est contenu à 100 %;

10 pompiers volontaires du ministère des Ressources naturelles et renouvelables sont sur place.

Les gens sont priés de rester loin de toutes les zones de feu de forêt.

Faits en bref

Le feu de forêt qui a été éteint depuis la mise à jour du 2 juin est celui dans le comté de Guysborough;

Il y a une interdiction provinciale sur les feux à ciel ouvert; l’amende a été portée à 25 000 $ pour avoir enfreint l’interdiction de brûler;

Les déplacements et les activités dans les bois sont restreints;

Les gens ne devraient pas utiliser de drones au-dessus d’un feu de forêt; les drones peuvent nuire aux efforts de suppression et constituer un danger pour les aéronefs et les premiers intervenants;

Les gens ne doivent appeler le 911 que si leur santé ou leur sécurité est menacée et qu’ils ont besoin d’aide immédiate; pour les cas non urgents liés à la police, les gens peuvent appeler le 902-490-5016.

Source : ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse