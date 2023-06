Le Manitoba injecte 414 000 $ pour pérenniser un programme d’intervention en santé mentale

Le gouvernement du Manitoba injecte 414 000 $ pour que le projet pilote Alternative Response To Citizens in Crisis (Nouvelles solutions pour les personnes en crise) entre la police de Winnipeg et le Centre d’intervention d’urgence en santé mentale de Soins communs Manitoba devienne permanent.

Le programme, lancé en novembre 2021, allie des professionnels de la santé mentale à des policiers en civil. Ensemble, ils interviennent dans des situations de crise non criminelles et non urgentes.

Les patients obtiennent la prise en charge appropriée adaptée à leur besoin, et ce dans la communauté , a indiqué la directrice du Centre d’intervention d’urgence en santé mentale à Winnipeg, Erika Hunzinger, lors d’une conférence de presse annonçant le financement, vendredi.

Depuis, sur 882 incidents, 82 % ont été résolus grâce à ce programme et 91 % des 530 individus impliqués ont pu rester dans la communauté tout en recevant des soins.

Avec cet investissement, ce programme fonctionnera 7 jours par semaine, plutôt que 5 jours comme c’est le cas actuellement.

Le programme Nouvelles solutions pour les personnes en crise offre du soutien aux personnes souffrant d’idées suicidaires, de dépression post-partum, de crise psychosociale et de problèmes de comportement qui ne pose pas de risque pour la sécurité d’autrui, a indiqué la ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté, Janice Morley-Lecomte.

Le directeur général de la Société canadienne de schizophrénie, Chris Summerville, souligne que la présence d’un professionnel de la santé mentale peut permettre de désamorcer des situations de crise.

Parfois, le simple fait d’avoir quelqu’un qui vient à côté, qui écoute et qui sait comment écouter, ça fait la différence , a-t-il déclaré

Il ajoute qu’une telle présence peut réduire le traumatisme pour la personne en crise et pour ses amis ou les membres de sa famille

La ministre Janice Morley-Lecomte soutient que le programme contribue à garantir une utilisation efficace du personnel d’urgence.

Les appels relatifs à la santé mentale qui ne concernent pas des activités criminelles et qui ne sont pas urgents continuent d'augmenter à Winnipeg , a précisé Mme Morley-Lecomte. Ces situations peuvent être traumatisantes et amener un déplacement inutile à l’hôpital, ce qui augmente le nombre de patients et mobilise les ressources policières pendant de nombreuses heures.

Dans un communiqué, Soins communs Manitoba dit avoir constaté une réduction de 29 % des interventions policières dans les services d’urgence des hôpitaux pour des problèmes de santé mentale, passant de 1005 interventions en 2021 à 714 en 2022.