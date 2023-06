Grâce à la pluie, le feu de forêt près d’Halifax est contenu à 85 %

Dave Steeves, technicien des ressources forestières au ministère des Ressources naturelles, a déclaré que le feu n’a pas augmenté et qu’il s’étend toujours sur environ 950 hectares.

Dave Steeves, technicien des ressources forestières au ministère des Ressources naturelles. Photo : Mark Crosby/CBC

Nous sommes passés de « hors de contrôle à un état de détention », a-t-il mentionné lors d’un point de presse tôt samedi.

Il a précisé que cela signifie que le feu n’est pas susceptible de se propager.

La pluie que nous recevons maintenant va aider les problèmes de suppression. Mais cela étant dit, cet incendie n’est pas éteint et il ne sera pas déclaré ainsi pendant un certain temps.

Une pluie attendue

Le chef adjoint des services régionaux d’incendie et d’urgence d'Halifax, Dave Meldrum, a soutenu que les équipes sur le terrain sont reconnaissantes de la pluie légère.

« C’est excellent, ce n’est pas une forte averse qui s’écoule et disparaît. Cela va tremper le sol plus efficacement. » — Une citation de Dave Meldrum, chef adjoint des services régionaux d’incendie et d’urgence de Halifax

Mais il a dit que les jours ou la pluie sont nécessaires pour aider nos efforts de lutte contre les incendies .

Le chef adjoint des services régionaux d’incendie et d’urgence de Halifax, Dave Meldrum, en point de presse, samedi matin. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

La pluie présente néanmoins un risque pour les pompiers qui traversent les broussailles pour repérer les points chauds. Dave Meldrum avertit que les glissements et les chutes sont possibles et qu'il y aura un ajustement aux conditions plus fraîches après des jours de chaleur intense.

C’est incroyable comment les choses changent. Nos équipes se réjouissent de la pluie, mais maintenant, elles font face à des dangers supplémentaires , note-t-il.

Ordres d’évacuation toujours en vigueur

Certains résidents qui avaient été évacués du secteur ont été autorisés à rentrer chez eux vendredi, y compris ceux du chemin Lucasville, du boulevard St. George et de la région du lac Stillwater.

Dave Meldrum a indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que d’autres ordres d’évacuation soient levés samedi.

Je demande simplement à nos résidents d’être patients , poursuit-il. Nous savons que vous n’êtes pas chez vous. Vous voulez être chez vous. Nous travaillons aussi vite que nous le pouvons. Nous allons nous assurer que lorsque vous rentrerez à la maison, vous aurez une collectivité sécuritaire et habitable où retourner.

Dave Steeves a précisé que toutes les ressources supplémentaires se dirigeront vers le comté de Shelburne, où un énorme feu de forêt brûle.

Une autre séance d’information est prévue à 17 heures samedi.