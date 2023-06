Feux de forêt et Fiona : épargnés, les Prince-Édouardiens demeurent néanmoins aux aguets

Les Prince-Édouardiens doivent demeurer aux aguets et préparer leurs propriétés pour aider à réduire les dommages en cas d’incendie de forêt.

Le risque d’incendie de forêt à l’Île-du-Prince-Édouard a été jugé extrême ces derniers jours, alors que des dizaines d’incendies brûlent dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Près de 40% des arbres de l'Île-du-Prince-Édouard ont été détruit après le passage de la tempête post tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Jason Woodbury, chef du service d’incendie de Miscouche, s’est dit extrêmement préoccupé par la saison des incendies à l’Île-du-Prince-Édouard.

« En raison de tout le carburant qui est dans la forêt de Fiona. Nous sommes très chanceux jusqu’à maintenant. » — Une citation de Jason Woodbury, chef du service d’incendie de Miscouche

Jason Woodbury est également l’agent de liaison provincial pour FireSmart Canada, qui travaille à l’éducation et à la prévention des feux de forêt. Il mentionne que la recherche qui a suivi les feux de forêt en Alberta et qui a permis de déterminer quelles maisons ont survécu et lesquelles ont été détruites, a permis de tirer de précieuses leçons.

La principale différence? Qu’est-ce qui entourait les maisons.

Préparation de votre propriété

Absolument rien qui peut être allumé ne devrait se trouver à moins de 1,5 mètre d’une maison, y compris le paillis.

Nous encourageons les propriétaires à utiliser des matériaux incombustibles comme des briques ou des roches , a suggéré Jason Woodbury.

Une maison incendiée à Charlottetown. Photo : Steve Bruce/CBC

Ce ne sont pas les flammes qui font que votre maison est consumée par le feu, ce sont les braises qui sont transportées pendant les feux de forêt qui le font.

Les braises peuvent voler dans les gouttières. Il est donc important de les garder propres aussi.

Dans les 10 mètres de la maison, l’accent devrait être mis sur le maintien de la propriété propre et bien rangée.

Coupez vos arbres à environ deux mètres pour garder le feu au sol. Parce que si nous maintenons le feu sur le terrain, il est plus facile pour les pompiers de le gérer et plus facile pour les pompiers d’éteindre.

En ce qui concerne les arbres autour de la propriété, il est conseillé aux propriétaires de réfléchir aux espèces qu’ils plantent et de préférer les feuillus.

Travailler avec vos voisins

Le programme FireSmart encourage également les quartiers et les collectivités à travailler ensemble.

Une trousse d'urgence doit permettre la survie pendant 72 heures après un désastre naturel. Photo : CBC

En cas d’urgence

Selon Dan Bedell, directeur des communications de la Croix-Rouge canadienne dans le Canada atlantique, il est essentiel d’avoir un plan d’urgence pour le foyer en cas d’incendie de forêt ou de toute autre urgence.

Quel genre de choses devez-vous penser si vous êtes célibataire, avez une famille, un nourrisson ou de jeunes enfants, si vous êtes une personne à mobilité réduite ou si vous avez d’autres problèmes médicaux à gérer, si vous êtes âgé, si vous avez des médicaments ou si vous avez des animaux de compagnie? , énumère-t-il.

Ce que vous devez avoir dans une trousse à emporter va varier en fonction de la composition de votre ménage et de leurs besoins spécifiques , ajoute-t-il.

La Croix‑Rouge a un site Web contenant des renseignements et des listes de vérification sur ce qu’il faut faire avant, pendant et après une évacuation.

Assurez-vous d’être assuré

Une autre considération importante est l’assurance pour les propriétaires et les locataires.

Après un événement comme un feu de forêt et des dommages à votre propriété, ce n’est pas le moment de simplement découvrir si vous pouvez ou non être couvert sur certaines choses , informe Dan Bedell.

Il suggère de prendre des photos de tous vos biens et de les conserver pour prouver ce que vous aviez avant et quelles pourraient être vos pertes .