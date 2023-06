Yasir Naqvi candidat à la chefferie des libéraux de l’Ontario

Le député d'Ottawa-Centre Yasir Naqvi est officiellement entré dans la course à la direction du Parti libéral de l'Ontario.

C’est le porte-parole du Parti libéral, Carter Brownlee, qui a confirmé à CBC que M. Naqvi avait soumis ses documents vendredi. Un porte-parole de la campagne de M. Naqvi a ensuite confirmé que la campagne serait officiellement lancée samedi. Un événement est prévu à Ottawa le matin même et à Mississauga l'après-midi.

Il rejoint ainsi dans la course le député de Beaches-East York, Nathaniel Erskine Smith, et celui de Kingston et les Îles, Ted Hsu. Le prochain chef du parti sera désigné par les membres à l’automne prochain.

M. Naqvi a été élu pour la première fois au Parlement lors des élections fédérales de 2021. Il succédait ainsi à Catherine McKenna en tant que député d'Ottawa-Centre. Auparavant, il a été député provincial d'Ottawa-Centre pendant trois mandats et a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement de Kathleen Wynne, notamment celui de procureur général de la province.

En mars dernier, M. Naqvi a quitté son poste de secrétaire parlementaire en prévision d'une éventuelle candidature à la direction du parti provincial. Il demeure député fédéral et n'est pas tenu d'abandonner ce rôle pendant la course à la direction du parti.

Les libéraux de l'Ontario n'ont que sept députés à Queen's Park, dont quatre proviennent de l'est de l'Ontario et trois d'Ottawa. Il ne peuvent ainsi bénéficier des avantages que confère le statut de parti officiel.

Alors que seuls trois candidats sont officiellement en lice, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a également mis en place un comité exploratoire afin d'envisager une éventuelle candidature.

Avec les informations de CBC News