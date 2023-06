Incendie à Chapais : des dizaines de travailleurs forestiers en appui à la SOPFEU

Ces travailleurs forestiers des entreprises Chantiers Chibougamau et Barrette-Chapais abattent des arbres et creusent le sol avec leur machinerie afin d’aider les pompiers de la SOPFEU à aménager une ligne d’arrêt mécanisée. Les travaux permettent de former une tranchée au nord de l’incendie, afin d’éviter qu’il ne se propage.

Alexandre Asselin est opérateur de machinerie lourde pour Chantiers Chibougamau. Il fait partie des quelques dizaines de travailleurs de l’entreprise forestière qui ont travaillé sur le terrain, à côté du brasier.

On a fait des barrières de 12 mètres de large pour contrer le feu , précise-t-il. Des pompiers suivent les travailleurs qui se trouvent dans leur machinerie pour les protéger.

« Il y avait des pompiers de la SOPFEU qui nous suivaient avec des pompes, puis des tuyaux. Donc, aussitôt qu’il y avait un petit peu de fumée, ils se dépêchaient d’arroser pour notre sécurité » — Une citation de Alexandre Asselin, opérateur de machinerie lourde

Une tranchée a été aménagée pour empêcher la propagation du feu qui se rapprochait de la municipalité de Chapais. Photo : Tirée de la page Facebook de la SOPFEU

Avancer dans l’incendie pouvait parfois être périlleux. La fois que c’est arrivé que c’était un petit peu trop intense, ils ont tout de suite envoyé des CL, des avions, pour arroser et pour ne pas prendre de chance , rapporte-t-il. Il a d’ailleurs publié des images de ce moment qu’il a vécu jeudi sur les réseaux sociaux.

Les efforts que les travailleurs ont déployés dans les derniers jours ont porté leurs fruits, alors que l’incendie qui s’est déclaré mercredi est en voie d’être contenu, a affirmé la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, vendredi en fin d’après-midi, lors de son dernier point de presse.

L’incendie qui a forcé l’évacuation de 800 personnes mercredi dans la municipalité de quelque 1500 habitants avait toujours une superficie de 1400 hectares.

Pour protéger la ville et la ressource

Le directeur exécutif et développement corporatif de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, explique que l’entreprise n’a pas hésité à mettre des ressources à la disposition de la SOPFEU . Des bureaux administratifs et 150 unités de logements ont aussi été prêtés à l’organisme.

« Dès qu’on a vu un tel feu à proximité de nos voisins et de nos amis de Chapais qui devenait très menaçant pour la communauté, il n’y a eu aucun doute. Sur le champ, toutes nos équipes se sont mobilisées pour pouvoir offrir une aide, un appui à la SOPFEU . » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif pour Chantiers Chibougamau

Des avions-citernes ont aussi combattu les flammes pour aider les travailleurs et les pompiers à progresser. Photo : Tirée de la page Facebook de la SOPFEU

Pour le dirigeant, cette contribution permet de redonner à la municipalité, alors qu’en 2005, la mobilisation s’était orchestrée pour soutenir des résidents de Chibougamau qui avaient été évacués en raison d’un incendie.

Du côté de Barrette-Chapais, une vingtaine de travailleurs mettent l’épaule à la roue.

« On a tout avantage à aider la SOPFEU là-dedans. On a des travailleurs forestiers qui sont disponibles et en même temps, les incendies qui se déroulent présentement, c’est notre gagne-pain. C’est notre ressource, c’est notre bois. » — Une citation de Julie Boilard, coordonnatrice logistique et forestière pour Barrette-Chapais

Pour les travailleurs comme Alexandre Asselin, c’est aussi une façon de préserver un mode de vie.

On veut protéger les habitants, les chalets et aussi notre forêt. Ici, dans la région, c’est important pour nous. Ça fait partie de notre quotidien. On est toujours en forêt, entouré de forêt , a-t-il partagé.

Un brasier peu visible à Chapais

La mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a d’ailleurs remercié vendredi les deux entreprises. La SOPFEU a également souligné le travail de Chantiers Chibougamau et de Barrette-Chapais sur ses réseaux sociaux.

La mairesse a également invité à nouveau les résidents évacués à faire preuve de patience. Le brasier, bien qu’il soit situé à quelques kilomètres au sud de Chapais, n’est pas visible dans les alentours, mais demeure actif.

Aucun panache de fumée ne peut être aperçu dans la ville en partie évacuée, où le calme règne. Seule la forte présence des policiers de la Sûreté du Québec et des équipes de la SOPFEU qui vont et viennent à l’hôtel de ville témoigne dans la municipalité de la logistique qui entoure la lutte contre le brasier.

Des avions-citernes à l'aéroport de Chibougamau-Chapais Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

De temps à autre, un avion-citerne ou un hélicoptère traverse le ciel, rappelant que le combat sur le terrain se poursuit.