Les citoyens de Lebel-sur-Quévillon sur le point de tous être évacués

Vers 22 h 50 vendredi soir, les policiers de la Sûreté du Québec rencontrés sur place ont indiqué qu’il restait toujours quelques personnes à évacuer et qu’un dernier autobus se préparait à partir.

L’air était très enfumé à ce moment. Il n’était pas possible pour Radio-Canada d’atteindre le coeur de la municipalité et de constater l’avancée du feu..

L’avis d’évacuation obligatoire a été publié un peu avant 17 h dans la municipalité d’un peu plus de 2000 citoyens.

Un large panache de fumée noire était visible dans le ciel en fin de journée.

Sur cette photo prise en fin de journée par une citoyenne, la fumée noire envahit le ciel de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Gracieuseté de Joelle Barrette

Les citoyens étaient attendus au point de rassemblement à l’aréna de Senneterre, situé à environ 90 km.

En soirée, une longue file de voitures était observée sur la route 113 à l’entrée de Senneterre.

Une alerte de la Sécurité publique

Une alerte d’évacuation a été émise par le service Québec en alerte du ministère de la Sécurité publique à 21 h 56 en raison de la proximité d'un incendie de forêt. La sévérité de l’état est jugée comme étant extrême et pour ce qui est de la certitude de l’alerte, il est inscrit que le danger est observé .

L'air était très enfumé vers 22h50 à l'affiche annonçant l'arrivée à Lebel-sur-Quévillon sur la route 113. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Québec En Alerte est un système qui permet au gouvernement d’alerter rapidement les citoyens lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente.

Les alertes sont transmises à la radio, à la télévision et sur les téléphones cellulaires.

À l’aréna

Selon la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, les gens arrivent au fur et à mesure à l'aréna et doivent s'inscrire sur place. Ils peuvent aller chez de la famille, des amis aux alentours ou des gens de Senneterre vont les aider à trouver un hébergement.

On s’était d’abord fait dire que ça irait probablement à samedi matin, mais on a ensuite été avertis que ce serait ce soir (vendredi). Nous avons donc enclenché le protocole d’urgence et rapatrié nos gens pour l’accueil. Les gens évacués s’enregistrent à l’aréna et sont hébergés à l’école secondaire La Concorde, où il y a beaucoup d’espace et l’air climatisé. On essaie de leur offrir un petit nid douillet , a raconté la mairesse à l'aréna en soirée.

Les personnes évacuées de Lebel-sur-Quévillon devaient s'inscrire à l'aréna de Senneterre qui sert de point de rassemblement. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Les gens arrivaient constamment à l’aréna André-Dubé de Senneterre.

Les gens ont beaucoup de famille en Abitibi, donc plusieurs vont se faire héberger chez de la parenté ou des amis.

Plusieurs citoyens évacués ont partagé ce qu'ils ont vécu.

On se doutait que ça s’en venait. On voyait la boucane hier et là, il y a des feux partout autour de Quévillon. Non, je ne suis pas vraiment inquiet pour nos maisons. Ce serait étonnant que le feu saute le lac. Ils ont dû nous évacuer à cause de la fumée, j’imagine , a mentionné Gail.

Le ciel était particulièrement sombre en raison de la fumée en fin d'après-midi à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Gracieuseté de Joelle Barrette

Je ne suis pas surpris de l’évacuation. C’était encore juste un petit feu ce matin, mais ç’a grossi durant la journée , a continué Jessy.

Ça chauffe, mais je ne pas inquiet pour la ville de Quévillon, parce qu’on est entouré d’eau, c’est une presqu’île , a répliqué Yvan Deschênes.

Environ 90 kilomètres séparent Senneterre de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

J'ai été un peu surprise de l’alerte, car on n'en voyait pas la pertinence pour l’instant, sauf que la fumée était quand même assez intense. C’est mieux plus sécuritaire que pas assez. Je trouve ça correct, a ajouté son épouse Céline Beaulieu-Deschênes.

Un feu d'une grande ampleur

Le feu de forêt a pris beaucoup d'ampleur en journée et se propageait à une vitesse importante.

La situation est très préoccupante à Lebel-sur-Quévillon , a mentionné en début de soirée Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU .

Le feu est considéré comme non maîtrisé.

Une longue file de voitures en direction de Senneterre était visible. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dans le cas de ce feu-là, c'est un feu qui a pris vraiment de l'ampleur, de l'intensité. Quand un feu est hors contrôle, il peut arriver un moment où la force de combat est, peu importe ce qu'on met, insuffisante quand même il y aurait cinq avions-citernes. La force du feu fait en sorte qu'il continue d'avancer. C'est le cas du feu actuellement dans ce secteur-là. C'est ce qui fait qu'on a eu des discussions avec les autorités de la Ville. Ce n'est pas nous évidemment qui prenons des décisions quant aux évacuations , a-t-il mentionné dans une entrevue subséquente.

La situation n'avait pas changé en fin de soirée.

Les élus collaborent

D'après le bureau du député d'Ungava, Denis Lamothe, ce dernier est en communication constante avec le maire Guy Lafrenière. Selon ce qui a été indiqué, le maire s'assurait que tous les gens quittent. Un attaché du bureau du député à Lebel-sur-Quévillon offre aussi de l'assistance.

Avec Dominic Chamberland et Martin Guindon