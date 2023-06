Les membres de la Fédération des francophones de la C.-B. souhaitent mieux collaborer

Le rendez-vous annuel de la FFCB et les 45 organismes qu’elle chapeaute constitue une plateforme pour aborder les enjeux qui touchent la francophonie de la province. Il se veut également une boussole pour l’avenir de la FFCB .

Le forum de cette année ouvre l’occasion d’offrir des formations qui vont entre autres renforcer la santé financière des organismes à travers l'entrepreneuriat social .

Selon la directrice générale de la FFCB , Emmanuelle Corne-Bertrand, il s’agit de donner aux organismes les outils pour diversifier leurs fonds et leur offrir des occasions d'explorer d'autres sources de financement .

Les discussions permettent aussi de redéfinir à la trajectoire que les organismes veulent voir la Fédération emprunter, souligne Emmanuelle Corne-Bertrand : Une session de concertation sera tenue samedi afin de déterminer de quelle façon les membres peuvent nous aider à remplir notre rôle de porte-parole de la francophonie.

Le directeur de la Société francophone de Victoria, Casey Edmunds, souligne que c’est la première fois que ce rendez-vous revêt la forme d’un forum communautaire, soit un échange entre partenaires et collaborateurs sur des enjeux prioritaires de la francophonie.

Parmi ces enjeux, Casey Edmunds croit qu'à ce stade-ci, il est important que la communauté soit concertée .

« On est un beau réseau. On représente divers secteurs, différentes communautés, dans différentes régions de la province. Nos organismes ont besoin d'appui. On a besoin de renforcer nos capacités, en salaire, ainsi qu’en financement. »