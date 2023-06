Prix d’excellence en publication numérique : de l’or et de l’argent pour Radio-Canada

Les Prix d’excellence en publication numérique sont un concours pancanadien qui récompense le travail des créateurs et créatrices de contenu numérique.

Le grand gagnant de la soirée est CBC, qui a eu en tout six médailles d’or et une en argent, tandis que le média indépendant The Narwhal se place en deuxième position avec trois médailles en or et quatre en argent. Le quotidien The Globe and Mail récolte quant à lui deux médailles en or et quatre en argent.

Le diffuseur public francophone a été couronné deux fois plutôt qu’une pour le travail de l’équipe de RAD sur la guerre en Ukraine  (Nouvelle fenêtre) , notamment dans les catégories Meilleure vidéo en ligne — format court et Meilleur récit sur les médias sociaux.

Un combattant de la Défense territoriale ukrainienne examine un véhicule. Photo : afp via getty images / SERGEY BOBOK

La journaliste de Radio-Canada Ariane Labrèche a reçu l’or dans la catégorie Meilleur dossier thématique pour son reportage « Sans toit mais pas dans la rue » sur le phénomène de l’itinérance cachée au Québec. Le journaliste Jean-François Bélanger a quant à lui reçu une mention honorable dans la même catégorie pour ses reportages sur le Kenya.

La couverture des élections provinciales de 2022 par les journalistes de Radio-Canada a également été soulignée lors de la soirée avec une médaille d’argent dans la catégorie Meilleure couverture de l’actualité, ainsi qu’une mention honorable dans la catégorie Meilleure conception numérique.

Le journaliste Denis Wong a quant à lui reçu la médaille d’argent dans la catégorie Meilleur récit photo pour son photoreportage sur Clément Gravel, qui s’est mis à la peinture à l’âge de 92 ans, d’abord pour redonner le sourire à sa femme mourante, puis pour traverser le chagrin de son deuil.

Enfin, le balado « Maman, arrête de mourir: survivre aux féminicides », de Monic Néron, a lui aussi été récompensé avec de l’argent dans la catégorie Meilleur balado: questions d’actualité.

La liste complète des lauréats et lauréates peut être consultée sur le site des Prix d’excellence en publication numérique  (Nouvelle fenêtre) .