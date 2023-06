Saguenay met le Cégep de Chicoutimi à la disposition de 1000 évacués de Sept-Îles

Une vingtaine de chambres qui se trouvent dans l’une des deux résidences seront aussi mises à la disposition des évacués.

Environ 5000 personnes ont dû être évacuées de Sept-Îles vendredi en raison d’un feu de forêt d’une superficie d’environ 1000 hectares.

Les personnes évacuées ont reçu l'information comme quoi elles pouvaient avoir accès à de l'hébergement à Saguenay, mais comme elles n'ont pas à s'enregistrer, il n'est pas possible de savoir combien de gens y viendront.

Selon un communiqué transmis par la Ville de Saguenay en début de soirée, ces évacués de Sept-Îles devront être logés, nourris, encadrés pour une période indéterminée , peut-on lire.

Une vingtaine de chambres de cette immeuble à résidence du Cégep seront aussi mises à la disposition d'évacués. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Selon un membre du personnel rencontré sur place, un bon nombre d’évacués doivent normalement arriver vendredi soir. Une autre vague d’évacués doit aussi arriver samedi. Ceux-ci pourront aussi se doucher et se détendre dans les aires publiques du Cégep.

C’est le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de Saguenay qui coordonne la mise en place de ce centre d’hébergement temporaire, en collaboration avec le Cégep de Chicoutimi.

Par ailleurs, Saguenay enverra neuf pompiers au cours de la soirée, ainsi qu’un camion de pompier, afin de prêter main-forte aux équipes qui se trouvent à Sept-Îles.

C’est vraiment grâce à nos pompiers et nos employés qui savent comment se mobiliser dans ce genre de situation que nous avons été en mesure d’intervenir rapidement pour venir prêter main-forte à la population de Sept-Îles. Nous sommes solidaires et au nom de tous les Saguenéens et Saguenéennes, nous souhaitons bon courage à tous les citoyens et citoyennes touchés par ce terrible sinistre. Il est évident que nous mettrons tout en œuvre pour aider un maximum de personnes. J'aimerais également remercier tous les intervenants et organisations qui sont sur place pour apporter du renfort , a indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, par voie de communiqué.

Plus tôt vendredi, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonçait la suspension temporaire des travaux sur le pont Dubuc et sur la route 172 afin de faciliter la circulation entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.