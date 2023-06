Le CÉF salue l’octroi de fonds supplémentaires pour l’éducation en Saskatchewan

Jeudi, la province a annoncé un investissement de 40 millions de dollars supplémentaires aux divisions scolaires de la province.

Cette initiative vise à faire face à l'augmentation du nombre d'élèves et à remédier aux insuffisances de ressources dans le domaine de l'éducation.

Ainsi, le CÉF bénéficiera d'une enveloppe de plus de 640 000 dollars provenant de ces fonds supplémentaires.

La moitié de ce montant sera allouée à l'optimisation des effectifs et à la gestion de la composition des classes, tandis que l'autre moitié sera dédiée à faire face à l'augmentation des inscriptions.

Ce financement supplémentaire permettra de répondre en partie aux besoins en salle de classe , indique le CÉF dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le CÉF continuera à travailler avec le gouvernement pour répondre aux besoins uniques de nos élèves fransaskois , peut-on lire dans le courriel.

De son côté, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) se réjouit de l'octroi des fonds additionnels. Cependant, la directrice générale associée de la STF , Angela Banda, souligne que le montant ne parvient pas à atteindre les 400 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins des étudiants et les soutenir.

L’annonce du gouvernement de la Saskatchewan concernant quelques fonds supplémentaires qu’on va recevoir est appréciée, mais au fond on est très déçu. On est déçu pour les enfants et les jeunes de la province , se désole Angela Banda.

« Ce n’est pas un jeu politique ici. C’est nos jeunes qui souffrent. Nos jeunes et nos élèves méritent beaucoup plus dans nos écoles. » — Une citation de Angela Banda, directrice générale associée de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan

D’ailleurs, la STF est d'avis que ce financement additionnel aurait dû être annoncé dans le cadre du budget provincial de l’année 2023-2024.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, explique que le calendrier fiscal provincial a joué un rôle dans la date de l'annonce.

L’une des difficultés est que notre exercice fiscal est différent de celui des divisions scolaires. Il y a donc un chevauchement entre les différents exercices fiscaux , note M. Duncan.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Laurence Taschereau