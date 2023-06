Rita Séguin: Le cœur et l’âme d’une des rares chorales franco-ontariennes

En novembre dernier, le maire de Kapuskasing lui remettait la première médaille du Programme de reconnaissance des citoyens exemplaires de Kapuskasing.

En novembre 2022, Rita Séguin a reçu sa médaille du Programme de reconnaissance des citoyens exemplaires des mains du maire de Kapuskasing Dave Plourde. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Son lègue va bien au-delà de Kapuskasing, elle a présidé pendant 37 ans l’Alliance chorale Ontario, un regroupement de chorales francophones dans la province.

À ce temps-là, il y avait des chorales à Welland, à Niagara, à Toronto. Maintenant, on entend plus parler de ses chorales. Sudbury en avait une, mais dans les derniers temps il avait presque plus de membres , se désole-t-elle.

À l’image de la chorale Les Troubadours de Sudbury, Rita Séguin a aussi vu le chœur de sa chorale vaciller.

On a déjà été 75 dans la chorale, mais là avec la Covid il y en a plusieurs qui ont laissé puis ils n’ont pas voulu revenir, les dernières années [...] on pouvait être une trentaine.

Rita Séguin a chanté pendant une quarantaine d'années dans la chorale de Kapuskasing. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Jeudi soir, ils étaient 18 dans le chœur pour le spectacle du 50e anniversaire à l’Église Immaculée-Conception. Sa famille comme elle se plaît à la surnommer, la garde jeune et saine d’esprit.

« Mon médecin m’a déjà dit: ‘’Si ça te fait du bien d’aller chanter, continue. Pense que tu fais du bien aux autres aussi, les autres aussi ont besoin de ce social-là’’. » — Une citation de Rita Séguin

Jacqueline Guertin, l’une des membres fondatrices de la chorale, ne peut plus chanter dans la chorale depuis que sa vision s’est détériorée. Avant d'arrêter, elle a été témoin de l'ascension de Madame Séguin depuis 1978.

Elle s’est impliquée dans La Borée depuis toujours. Elle était la présidente ou était la vice-présidente quelque chose dans La Borée. La Borée égale Rita. Comme on dit en anglais it was her pet project , souligne Madame Guertin, à propos de la passion de Madame Guertin.

Jacqueline Guertin avait les larmes aux yeux en écoutant les chants de la chorale jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Je pense que c’est [la chorale] qui me donne le goût de vivre. Si je n’avais pas ça… me semble que je m’ennuierai , s'interoge-t-elle.

Chaque année la chorale organise deux spectacles annuels, un à Noël et l’autre au printemps. Il n’est pas rare que Rita rassemble sa troupe pour des occasions spéciales comme des enterrements.

Les gens à qui on a voulu offrir de belles funérailles c’était à cause de Mme Séguin … qui était prête à trouver les chants appropriés , précise Jacqueline Guertin

À 83 ans, Mme Séguin rêve jour et nuit de chorale et ne compte pas arrêter son implication de sitôt.