Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier défend son collègue Michel Tremblay

Le procureur de l’organisme paramunicipal, Me Félix-Antoine Michaud, a tenté de démontrer jeudi que Michel Tremblay aurait bénéficié de privilèges accordés par Jean-Luc Roberge, au cours de la campagne électorale de 2021.

La veille des allégations, Michel Tremblay a remis sa démission de son poste de vice-président et d’administrateur de la Société de transport du Saguenay (STS).

Selon Jean-Marc Crevier, Michel Tremblay est un homme intègre qui travaille d’arrache-pied pour ses concitoyens. Il croit que son confrère est victime d’un jeu politique et que la démarche des avocats de la STS pour que le congédiement de Jean-Luc Roberge soit maintenu va nuire au climat à la table du conseil.

Ils vont tout faire pour gagner. Il y a une décision qui a été prise de mettre Jean-Luc Roberge à la porte. Tous les moyens sont envisagés par eux autres pour essayer de gagner la cause. On imagine qu’on avait de bonnes raisons pour le congédier, mais tu ne brises pas tout alentour pour gagner un procès. Ça, ça sent mauvais pour le futur , a martelé Jean-Marc Crevier, en entrevue à Radio-Canada.

Le conseiller municipal de Saguenay, Michel Tremblay Photo : Radio-Canada / Meghann Dionne

L’élu jonquiérois dit avoir discuté des révélations de jeudi concernant Michel Tremblay avec d’autres élus qui partagent le même avis.

Le conseiller de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, qui campe l’opposition à l’hôtel de ville, siège également à la STS . Il a laissé entendre que des analyses seraient faites pour faire la lumière sur les événements allégués par les avocats de la société au sujet de Michel Tremblay.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a répondu aux questions de Radio-Canada par la voix de sa directrice de cabinet.

Madame la mairesse a été informée par le président et le directeur général de la STS de certains faits. Compte tenu de la situation, nous prendrons le temps nécessaire pour analyser ceux-ci avant de faire des commentaires sur le sujet , a écrit Stéphanie Fortin.

Je vais me défendre

En colère, Michel Tremblay ne démissionnera pas de son poste de conseiller, même s’il a démissionné de son poste à la STS .

Appuyé de plusieurs échanges par messagerie texte entre Michel Tremblay et Jean-Luc Roberge, l’avocat de la STS , Me Félix-Antoine Michaud, a mis en lumière le fait que le conseiller municipal serait intervenu auprès de l’ex-directeur pour que des autobus arborant des publicités à son effigie circulent sept jours sur sept dans son district pendant la campagne électorale de 2021.

Selon les prétentions de l’avocat, Michel Tremblay n’est pas passé par l’agence qui administre le placement publicitaire pour la STS pour se plaindre que les autobus sur lesquels ses publicités étaient fixées ne roulaient pas dans le bon quartier.

Il est plutôt intervenu directement auprès de Jean-Luc Roberge pour lui demander de corriger le tir, ce qui a mobilisé des ressources en plein samedi, la veille des élections municipales.

L'avocat de la STS prétend que Michel Tremblay est intervenu pour que les autobus avec son affiche électorale passent plus souvent dans son district. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

L’ex-employeur de Jean-Luc Roberge tente aussi de démontrer que le DG congédié a manqué d’éthique, tout comme Michel Tremblay, en invitant un ami des deux hommes à participer à une entrevue d’embauche sur un comité restreint.

Joint par Radio-Canada, Michel Tremblay s’est dit en colère. Il nie avoir enfreint les règles, même s’il admet avoir discuté de sa campagne publicitaire directement avec Jean-Luc Roberge, avec qui il avait de bons liens.

Le conseiller Tremblay estime que le procès de l’ancien DG est devenu le sien.

Il n’écarte pas la possibilité d’embaucher un avocat, si on menace de le sanctionner.

Selon Michel Tremblay, lui et d’autres conseillers qui osent s’exprimer sont ciblés par la mairesse Julie Dufour, tout comme certains fonctionnaires qui ont fait l’objet de suspensions ou qui ont été poussés vers la retraite.

Aucun constat d’infraction émis par Élections Québec

Les agissements des candidats en campagne électorale sont assujettis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ceux des contributeurs le sont également.

La porte-parole d’Élections Québec, Julie Saint-Arnaud, ne commente pas le dossier spécifique de Michel Tremblay, à qui l’on reproche d’avoir demandé à Jean-Luc Roberge de rétablir la situation après avoir constaté que les autobus arborant son affiche électorale ne circulaient pas dans le bon quartier.

L’autobus en question était brisé et des effectifs de la STS ont dû être mobilisés pour corriger le tir.