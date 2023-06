La petite histoire des maisons closes à Québec

Rue Lavigueur, faubourg Saint-Jean-Baptiste, 1860 : à la tombée de la nuit, la vie s’active dans ce quartier situé derrière les murs de la ville qu’on surnomme aussi le coin flambant .

Cette rue, à la frontière entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, permet d’attirer les nobles à la recherche de plaisir et les ouvriers qui viennent de Saint-Roch et des quartiers plus éloignés. La rue Lavigueur, située tout près de la côte Badelard, est l’endroit idéal pour s’échapper rapidement vers la Basse-Ville en cas de descente de police.

Le quartier Saint-Jean-Baptiste, et plus particulièrement la rue Lavigueur, était surnommé le « coin flambant ». Cette photo montre la côte Badelard en 1898. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

À cette époque, les maisons closes – ou maisons de débauche – sont nombreuses. S’il est difficile d’en évaluer le nombre exact, un conseiller de la Ville les estime au nombre de 600 en 1865, lors d’un débat au conseil de ville, relève l’historienne Marie-Eve Ouellet dans son ouvrage Luxure et ivrognerie. Pour les élus municipaux, le grand nombre de maisons closes est ni plus ni moins une nuisance publique .

En Haute-Ville, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, ces maisons sont concentrées sur les rues Lavigueur, D’Aiguillon et Saint-Olivier. En Basse-Ville, dans Saint-Roch, ces activités se déroulent en majorité sur les rues Saint-Joseph et de La Reine. La prostitution était aussi chose commune dans le quartier Saint-Louis, lui aussi situé à l’extérieur de la ville.

La rue Saint-Jean en 1885. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

« [La prostitution] est à l’extérieur de la ville, la bourgeoisie, elle, entre les murs. On ne veut pas la voir, parce qu’elle dérange. On est dans une mer moraliste où la religion est importante et la bourgeoisie est toujours prompte à crier à la dépravation et à condamner la prostitution quand elle est visible », soutient Alex Tremblay Lamarche, directeur de la Société du patrimoine urbain de Québec.

Ville portuaire et de garnison

La ville de Québec a un contexte particulièrement favorable à la prolifération de ces bordels.

Au milieu du 19e siècle, Québec est une ville portuaire et de garnison. Il y a donc beaucoup d’hommes célibataires qui passent ici, que ce soit en tant que soldat ou en tant que marin, et la demande pour la prostitution est très forte , explique Alex Tremblay Lamarche.

Alex Tremblay Lamarche est directeur de la Société du patrimoine urbain de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Du côté des femmes, elles sont nombreuses à venir des campagnes et souhaitent se trouver un travail à Québec. À la même époque, un grand nombre d’immigrantes irlandaises y élisent domicile.

Le phénomène d’urbanisation lors de cette seconde période industrielle fait grimper la population et la prostitution est de plus en plus visible, de quoi déranger les classes plus aisées.

Descentes, amendes… et prison

Lorsque les maisons closes nuisent à la tranquillité du quartier, les policiers n’hésitent pas à effectuer des descentes et à procéder à des arrestations. Les amendes pouvaient varier entre 1 $ et 10 $, alors que le salaire moyen d’un ménage à l’époque est d’environ 9 $ par semaine.

Si on ne pouvait pas payer l’amende, on se retrouvait alors derrière les barreaux, d’une période allant de quelques jours à parfois quelques semaines. Les personnes reconnues coupables de se prostituer ou de se trouver dans une maison de débauche se retrouvaient alors à l’ancienne prison commune de Québec – aujourd’hui le Morrin Centre – ou à la prison des Plaines d’Abraham, aujourd’hui un pavillon du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

L'entrée de la prison située au Morrin Centre. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Les femmes sont envoyées en prison particulièrement à l'automne, parce qu’elles sont dans des situations précaires et elles cherchent un endroit où passer l’hiver au chaud. La prison devient un refuge, au 19e siècle , relate Alex Tremblay Lamarche.

Pétitions dans les quartiers

En 1850, des pétitions circulent dans ces quartiers pour se plaindre du bruit et de l’agitation. Des citoyens réclament carrément l’abolition de la prostitution, comme ces établissements on a tendance à troubler la paix du voisinage , écrit l’historienne Marie-Eve Ouellet dans Luxure et ivrognerie.

La Ville réagit au mécontentement des citoyens en adoptant un premier règlement en 1866, qui impose plus de contraintes aux tenanciers de maisons closes. Elles ne peuvent plus, par exemple, être visibles de la rue, ou se trouver à proximité d’un lieu de culte ou d’une école. Les fenêtres des établissements doivent aussi être camouflées pour ne pas pouvoir voir à l’intérieur, d’où l'appellation maison close .

Le chef du Service de police de Québec de 1858 à 1870, Jean-Baptiste Bureau. Photo : Archives Ville de Québec

Il y a toujours eu un dilemme autour de la réglementation. La police ne désire pas nécessairement que la prostitution soit illégale, mais elle veut pouvoir mieux l’encadrer. La bourgeoisie, elle, voudrait l’éliminer complètement , explique Alex Tremblay Lamarche.

En connaissant la localisation exacte des maisons closes, le corps policier peut prévenir les débordements et s’assurer qu’il y a des contrôles médicaux pour éviter la propagation de maladies transmissibles sexuellement.

À compter de 1913, la ville interdit carrément la prostitution sur son territoire. Le phénomène se déplacera alors dans les quartiers plus à l’ouest, aujourd’hui Vanier et Duberger.

Le quartier du Petit-Champlain en 1916. Photo : Courtoisie / Musée McCord / Wm. Notman & Son