Blanc du Québec

Saint-Pierre Le Vignoble Rêverie 2021, Code SAQ : 15167196, 22,70 $ Photo : Courtoisie SAQ

La majorité des Québécois passent leurs vacances… au Québec. Et la région de la Capitale-Nationale figure parmi les endroits les plus visités. À l’entrée de l’île d’Orléans, le vignoble Saint-Pierre vaut le déplacement. Christiane Grégoire et Jacques Blouin y produisent des vins souples et élégants dont la cuvée Rêverie. Cet assemblage d’acadie et de frontenac blanc rappelle le parfum des fleurs et des fruits tropicaux. L’attaque vive et croquante se prolonge sur une finale parfumée et complexe. Servi bien frais, ce sera la récompense bien méritée après le tour de l’île à vélo.

Des vins pour attendre la saison des vacances ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Des vins pour attendre la saison des vacances. Contenu audio de 19 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 19 minutes

La France en tête

Domaine La Suffrene Bandol 2019, Code SAQ 14852280, 28,90 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Les Québécois raffolent du vin français et sans surprise, dès qu’ils le peuvent, ils s’envolent vers l’Hexagone. Dans le sud, la Provence est synonyme de vin rosé. Pourtant, la région élabore aussi de magnifique rouge comme ce Bandol. Le vigneron Cédric Gravier réunit le mourvèdre, le grenache, le cinsault et le carignan dans cet assemblage élégant. Le nez rappelle les fruits rouges et la violette. Les tannins solides bénéficieront d’un tour en carafe ou de quelques années en cave. Avec une bavette de bœuf, l’accord sera sublime.

Soif d’Espagne

Finca Villacreces Pruno Ribera del Duero 2020, Code SAQ : 11881940, 21,85 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Le climat chaud et sec de l’Espagne fait rêver des milliers de Québécois qui choisissent cette destination vacances. Avant de plier bagage, vous ne serez pas déçu par ce rouge de la Ribera del Duero. Le domaine Finca Villacreces assemble le tinta del pais, mieux connu sous le nom de tempranillo et le cabernet-sauvignon dans son vin appelé Pruno. Les parfums de cèdre et de réglisse remplissent d’abord le verre, puis on sent les cerises noires et les épices. Vin charnu et épicé, sa fraîcheur en finale apporte beaucoup d’élégance et de finesse pour un prix renversant.

Romantique Italie

Corte Moschina Roncathe Soave 2022, Code SAQ: 14954155, 18,55 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Si Vérone rappelle la légendaire histoire d’amour de Roméo et Juliette, pour les amoureux du vin, la région évoque le Soave. Ce blanc sec, subtilement parfumé, retrouve ses lettres de noblesse après des décennies de surproduction. Le domaine Corte Moschina séduit le palais avec son blanc aux parfums de fleurs de pommiers, de melon et de citron. L’attaque croquante est bonifiée par des arômes de melon miel et de pêche. Sa finale presque saline est parfaite pour accompagner les antipastis et surtout, les arancinis.