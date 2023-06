Pas de progression du feu de forêt : une troisième nuit d’évacuation à Chapais

L’avis demeure donc en vigueur pour les quelque 800 résidents évacués mercredi soir, dans cette municipalité du Nord-du-Québec.

La mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a tenu un point de presse à 17 h.

Malheureusement, on maintient la recommandation de ne pas retourner à la maison pour le côté sud et bien sûr les côtés de villégiature touchés. La raison, en fait, c'est qu'on aimerait terminer d'abord la ligne d'arrêt mécanisée, pour vraiment être plus sûr que ce soit en sécurité pour les citoyens , a-t-elle expliqué.

Celle-ci est complétée à 90 % et s'étire sur quatre kilomètres. Elle vise à protéger la portion sud de Chapais.

La SOPFEU travaille toujours à éteindre le feu de forêt à Chapais. Photo : Gracieuseté

Les équipes continueront leur travail sur le terrain jusqu’à tard vendredi soir et reprendront samedi matin.

Pour ce qui est du feu qui fait rage depuis mercredi soir, Isabelle Lessard a indiqué qu’il est en voie d’être contenu. Il demeure donc non maîtrisé pour l’instant.

Il n’y a pas eu d’expansion significative du feu , s’est réjoui Rémi Barriault, gestionnaire des équipes de feux majeurs pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La superficie est donc demeurée à 1400 hectares.

Transports Québec installait vendredi des panneaux à l’entrée de la route forestière R1009, à partir de la route 167. Cette route mène vers la communauté d’Oujé-Bougoumou. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est les mêmes ressources qui sont sur le feu excepté le support supplémentaire d’avions-citernes qu’on a eu toute la journée , a-t-il poursuivi par rapport à la matinée.

Ainsi, trois équipes en rotation d’avions-citernes sont intervenues à différents endroits du brasier.

Les équipes de la Sûreté du Québec (SQ) sont encore présentes, mais il n’y avait cependant pas de porte-parole au point de presse. La cause des cinq incendies du secteur est toujours à déterminer.

Le centre d'urgence fermé

Par ailleurs, comme peu de gens ont eu besoin d’être hébergés à l’aréna de Chibougamau, pour les deux premières nuits, il ne s’avère pas nécessaire de conserver ce centre d’urgence pour le moment. Quelques dizaines de personnes étaient présentes le premier soir, car beaucoup de personnes ont utilisé des solutions alternatives, comme se rendre chez des proches.

Aujourd’hui dans la journée on a pris la décision de le fermer , a annoncé la mairesse, en ajoutant toutefois qu’il pourrait être rouvert au besoin.

Les prochaines informations devraient être partagées samedi matin vers 9 h lors d’un autre point de presse.

Avec les informations de Myriam Gauthier et d'Annie-Claude Brisson