Le lever du drapeau de la Fierté inclusif à Thunder Bay

Il s’agit d’un moment d’une importance capitale pour l’école, car ce geste démontre notre soutien inconditionnel à la diversité, à l'acceptation et à la Fierté , a déclaré Mélanye D’Amours, directrice de l'École secondaire catholique de La Vérendrye.

Tous s'étaient réunis devant l'École secondaire catholique de La Vérendrye afin d'assister au lever du drapeau de la Fierté inclusif. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Les cofondateurs du club de l'Alliance gaie-hétéro francophone de l’école, Poppy Bobrowicz et Cael Dixon, étaient présents lors de la cérémonie.

« Le lever du drapeau, c'est toujours [...] très, très émotionnel, c'est très humain. Finalement, on a le droit de se présenter comme on est! » — Une citation de Poppy Bobrowicz, élève de 12e année de l’École secondaire catholique de La Vérendrye

Pour sa part, Cael Dixon a fait savoir qu' il est extrêmement important pour les jeunes qui sont queers de savoir qu' ils sont soutenus, peu importe l'environnement dans lequel ils se trouvent .

Poppy Bobrowicz lors de son discours, Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Toutefois, la directrice Mélanye D’Amours a fait comprendre que les défis à relever restent nombreux.

Les conseils scolaires comme alliés

Cael et Poppy se réjouissent de pouvoir compter sur leur école et leur conseil scolaire.

Il suffit de voir chacun, peu importe sa sexualité, son genre, comme étant humain , explique Poppy. Cael ajoute qu’il faut prendre le temps de comprendre et d’être là pour la communauté .

Et tous les deux s’entendent pour dire qu’il faut essayer et se donner le droit de se tromper, que ce soit dans le choix d’un pronom ou d’un nom.

La directrice de l'École secondaire catholique de La Vérendrye, Mélanye D'Amours, lors de son discours Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Au sein de notre établissement, nous devons créer un environnement où chaque élève est valorisé, respecté et célébré , a déclaré Mme D’Amours lors de son discours.

Un sentiment qui semble partagé par l’ensemble des conseils scolaires du Nord, qu’ils soient catholiques ou publics.

Nombreux sont les événements organisés par les conseils scolaires et les écoles du Nord pour marquer cette célébration : levers de drapeau, déclarations officielles de solidarité, activités organisées au sein des écoles, etc.

En plus du lever du drapeau devant l’ ÉSC de La Vérendrye, le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales a aussi organisé des levers de drapeaux Franco-Fierté devant ses écoles élémentaires.

Le lever du drapeau de la Fierté à l'École élémentaire publique Jeanne-Sauvé (Conseil scolaire du Grand Nord) a eu lieu le 1er juin. Photo : Avec la permission du Conseil scolaire du Grand Nord

Le CS catholique Franco-Nord a diffusé un communiqué dans lequel il affirme que ses écoles secondaires affichent le drapeau de la Fierté, un symbole d'inclusion et de diversité, pour témoigner de leur soutien envers tous les membres de leur communauté scolaire .

Le CS catholique Nouvelon affirme que des drapeaux de la Fierté progressiste seront affichés dans toutes ses écoles élémentaires et secondaires. Une façon, selon son porte-parole, de diffuser un message d’accueil, de respect et d’inclusivité dans nos milieux scolaires .

Quant au CS catholique de district des Grandes Rivières, il a hissé le drapeau arc-en-ciel devant ses écoles secondaires; un lever du drapeau qui appelle la communauté à se voir avec sensibilité, compassion et respect , est-il indiqué dans leur communiqué.

Pour l’occasion, le CS public du Nord-Est de l’Ontario encourage ses écoles à organiser des activités afin de valoriser les différences en plus d’encourager la tolérance, la bienveillance et le bien-être de tous les membres de la communauté scolaire élargie , peut-on lire dans un communiqué.