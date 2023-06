Le Zénith, le club de course qui fait rayonner les élèves à leur plein potentiel

Faire naître l'amour du sport : c'est le but de Katherine Audrey Lévesque-Noël, une enseignante à l'École Deux-Soleils, à Magog. Le Zénith, le club de course qu’elle a créé il y a sept ans, apprend aux jeunes pas mal plus qu’à courir.

Neuf lundis en automne et neuf lundis au printemps, un joyeux groupe d’élèves de la 3e à la 6e année reste après les classes pour se dépasser.

Nous avons, dans l’école, le basket qui était déjà ancré, mais nous ne sommes pas une école à vocation sportive ou santé globale. C’était de reconnaître que nous avons plusieurs élèves qui ont plusieurs capacités physiques, athlétiques, et qui n’ont pas nécessairement la disponibilité et le matériel à leur disposition. Aller courir, c'est quelque chose qui était abordable, accessible. Les enfants ont eu un sentiment d'appartenance de dire : "moi, je vais à l’école des Deux-Soleils, mais plus que ça, je fais partie du Zénith!" C’est la fierté d’avoir le chandail, de porter le logo, et de venir chaque semaine à son entraînement , explique Katherine Audrey Lévesque-Noël.

Le mot s'est passé dans l'école : le club compte aujourd'hui une trentaine de membres motivés.

C’est une très belle fierté, qu’au fil des années, les jeunes continuent à manifester leur intérêt, à dire : "nous sommes présents." Pour moi, c’est une victoire et une satisfaction personnelle , s’exclame l'entraîneuse.

Les raisons de se joindre au groupe sont variées.

« Après l'école, on n'a pas besoin d'aller direct faire nos devoirs et de se replonger dans ce qu’on a fait dans la journée, on peut aller se dépasser dehors. » — Une citation de Alyssia Douillard, coureuse de 5e année

On a déjà beaucoup de motivation à l’école, mais c’est encore mieux quand il y a le club de course le lundi matin, quand ça ne te tente pas de te lever! renchérit sa collègue de classe Jolianne David, en mentionnant que Katherine Audrey, c’est une entraîneuse extraordinaire!

Ça me motive beaucoup, c’est comme yes, on a le club de course, on va s’amuser! ajoute Coralie Dion, une autre jeune coureuse.

Le club de course est notamment commandité par la Fondation Christian Vachon. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Partir du bon pied dans toutes les disciplines sportives

Lors du passage de Radio-Canada à l'École Deux-Soleils, les exercices de musculation, d'agilité et d'équipe se sont enchaînés. L'entraînement du groupe va bien au-delà de la course. Ça va toucher d'autres facettes, d'autres disciplines sportives. Les enfants disent : "oh, je suis plus endurant, plus performant, plus concentré en classe. Je suis plus stimulé." Ça a des bienfaits pour tout , constate Katherine Audrey Lévesque-Noël. Elle est elle-même une grande amatrice de course, et participe à plusieurs clubs dans la région.

Les enfants sont les premiers à constater leur progrès. Quand je veux faire du vélo ou courir, j'ai moins mal aux cuisses, car je l’ai déjà fait. Ici, on court pendant une heure et on fait 4,7 km. Ça nous endure un peu , soutient Mavrick St-Onge, en 4e année.

Ma vitesse au hockey s’est vraiment améliorée , remarque quant à elle Coralie Dion.

Il y a du monde qui m’aide. Ils me disent : "t’es capable, t’es bonne." Ça me motive à battre mon niveau , souligne, de son côté, Camélya Duceppe.

Grâce à ses camarades, Thomas Poulin-Hawley, en 4e année, a même couru une première course de 5 km lors du Défi Memphré, à la fin mai.

« Le cinq kilomètres, je suis sûr que je ne serais pas capable sans club de course. [...] Le dernier kilomètre, je l'ai couru plus rapidement que mon père! » — Une citation de Thomas Poulin-Hawley, coureur de 4e année

Je suis bienveillant, je suis responsable, je suis respectueux.

Le Zénith représente aussi une formidable école de la vie. [On apprend] l'empathie, à rejoindre les autres quand ils sont loin derrière, à ne pas se vanter et dire : "je suis le premier, nanana" et tout ça , énumère Mavrick St-Onge.

Les élèves doivent d’ailleurs signer un contrat d’engagement avant de joindre le club.

« Chaque élève doit vraiment s'engager à "je suis bienveillant, je suis responsable, je suis respectueux, j'ai mon matériel". Ça fait partie de leur raison d'être. » — Une citation de Katherine Audrey Lévesque-Noël, entraîneuse du Zénith

Pour certains élèves, ça pouvait représenter un défi, mais pour d’autres, ça a été mobilisateur, pour dire : "moi, je me prends en main, et je vais tout faire en mon possible, parce que j’y tiens" , continue l'enseignante.

Comme chaque semaine, l’entraînement se termine par des collations maison. Le lundi de la visite de Radio-Canada, Katherine Audrey Lévesque-Noël a confectionné des boules d’énergie. Pour célébrer le beau temps et couronner les efforts du groupe, elle a également distribué des sucettes glacées, une recette gagnante pour donner aux jeunes l'envie de revenir l'an prochain .

C'est vraiment cool de faire ça [le club], donc si vous êtes à l'École Deux-Soleils, inscrivez-vous! , lance Thomas Poulin-Hawley.

La plupart des camarades rencontrés lundi sont du même avis, et n'ont pas l'intention d'abandonner leurs souliers de course de sitôt.