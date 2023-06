Le journaliste Louis Cloutier joint l’équipe de Radio-Canada

D’abord, journaliste à l’Hebdo Cap-Trois-Rivières, puis à CHEM-TV devenu aujourd’hui TVA, Louis Cloutier cumule 45 ans d’expérience sur le terrain en Mauricie.

Louis est reconnu pour sa rigueur journalistique et sa belle sensibilité pour les gens d’ici. C'est un plaisir d’accueillir un vétéran du journalisme dans notre équipe, qui est toujours autant curieux, impliqué et essentiel à l’information régionale , affirme Nancy Sabourin, directrice de la station régionale de Radio-Canada.

À la SRC, on me témoigne une confiance qui m'honore et que j'accueille comme un privilège. Je vais intégrer une vénérable institution et une équipe de haut niveau. J'entends fidèlement, comme tout au long des 45 dernières années, continuer à rendre compte de l'actualité de la Mauricie et du Centre-du-Québec , explique quant à lui Louis Cloutier.