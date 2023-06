La STO vante son service de transport adapté, des usagers tempèrent

C’est le directeur général, Patrick Leclerc, qui a tenu ces propos dans un communiqué émis par le transporteur gatinois à l'occasion de la Semaine nationale de l’accessibilité.

À mon humble avis, nous avons l’un des meilleurs services de transport adapté au Québec ainsi qu’une équipe exceptionnelle et des partenaires engagés qui ont réellement à cœur ce segment de clientèle qui peut parfois être plus vulnérable , peut-on lire dans celui-ci.

Dénombrant près de 1 000 déplacements offerts les jours de semaine et 300 lors des fins de semaine, le directeur de la STO affirme que rien n’est laissé au hasard, [et que] tout est coordonné de main de maître.

Toutefois, ces mots ne semblent pas nécessairement trouver écho du côté des usagers. Entre une ponctualité laissant à désirer et des durées de trajets qui s’étirent, plusieurs prétendent faire face à des difficultés.

Horaires approximatifs et oublis d’usagers

Camille Lefebvre travaille depuis 11 ans au Centre d’activités en déficience physique Entre deux roues. En raison de son handicap physique, elle n’a pas d’autre choix que de compter sur le service de transport adapté de la STO pour se rendre aux activités.

Cependant, elle assure que la ponctualité du service laisse à désirer, le chauffeur pouvant venir au point de rencontre plus d’une heure en avance ou en retard. Quand ils changent l’heure, souvent ils ne préviennent pas, on doit s’adapter et non pas l’inverse , déplore-t-elle.

Même son de cloche chez Mathieu Gervais, un autre usager du service qui doit quant à lui se rendre au même centre d’activités cinq jours par semaine. Ils changent souvent les heures, on me dit une heure et on arrive à une autre. Ils n’attendent pas plus que cinq minutes, et ils s’en vont, ils n'appellent pas , confie-t-il.

Certains usagers déplorent un manque de communication à propos des changements d'horaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Mathieu Lanoix-Boyer raconte avoir été oublié au Centre sportif de Gatineau un soir d’hiver, il y a quelques années. En raison de l’heure tardive, il n’avait été en mesure de joindre ni le centre à la clientèle de la STO , ni celui du transport adapté.

Par chance, mon accompagnateur habitait proche du centre sportif, car je ne sais pas ce que j’aurais fait , se souvient-il.

De son côté, le transporteur assure pourtant faire bonne figure en matière de ponctualité. La représentante de la clientèle au transport adapté au conseil d’administration de la STO , Marie-Pier Bouladier, rapporte un taux de ponctualité de 90 % en ce qui concerne le transport adapté.

Comparativement à d’autres sociétés de transports, on se positionne très bien […] C'est vrai, il y a des choses à améliorer comme dans tout, on travaille sur certaines choses pour donner une certaine flexibilité aux clients , concède-t-elle toutefois.

Des trajets supérieurs à une heure

Si la ponctualité n’est donc pas irréprochable, d’après les usagers, la durée des trajets se trouve également au centre de discussions. Fréquentant les activités d’Entre deux roues depuis deux ans, Chloé Pieschke rapporte que le transport entre sa maison et le Centre d’activité prend du temps .

En plus d’avoir elle aussi été oubliée par un chauffeur dans le passé, elle assure que cela peut prendre 1 h 30 entre le moment où [elle] monte dans l’autobus et celui [où elle arrive]. À noter que Chloé Pieschke réside à proximité du boulevard Labrosse, dans le secteur de Gatineau, tandis que le Centre d’activité se trouve à Hull.

Un constat partagé par Jonathan Lacombe, un autre usager du transport adapté qui se rend quant à lui aux activités quatre jours par semaine. Au même titre que Chloé Pieschke, il constate que la durée des trajets est conséquente.

Plusieurs usagers rapportent des temps de trajet pouvant atteindre 1h30. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Lorsqu’on lui demande dans quelle mesure il évalue son temps de trajet, il répond que celui-ci peut-être très long . Résidant également à Gatineau, il rapporte que la durée du transport s’élève pour lui aussi à 1 h 30.

Estimant que la STO fait de belles choses en matière de transport, Mme Boulardier reconnaît qu’il y aurait possibilité d’en faire plus. La subvention du ministère des Transports du Québec ne bouge pas beaucoup d’année en année , constate-t-elle.

À Gatineau, plus de 8250 personnes sont éligibles au transport adapté, alors que 2380 l’utilisent de façon régulière. Offert tous les jours de l’année, ce service est assuré par deux entreprises partenaires de la STO , soit La Citadelle pour les minibus adaptés et Taxi Loyal pour les taxis réguliers et adaptés.

Avec les informations de Laurie Trudel