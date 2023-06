Trois employés d’un centre de réadaptation de Laval acquittés

Les accusations portées en juin 2019 reprochaient aux assistants à la réadaptation, Marie Nicaisse Dameus, Patrick Delly et Lionel Anthony Beauplan, des gestes posés à la Résidence Louise-Vachon, située à Laval.

Des résidents, dont un mineur, y auraient été victimes de maltraitance en septembre et novembre 2018. L'un d'eux aurait été frappé avec un walkie-talkie.

Comme l’explique la présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval (STTCSSSL-CSN), Nathalie Bourque, le dossier va maintenant suivre son cours auprès du Tribunal administratif qui devra analyser une demande de réintégration des employés acquittés.

La Résidence Louise-Vachon de Laval est un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Photo : Radio-Canada

La Résidence Louise-Vachon est un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) qui comptait 55 résidents, dont 16 dans l’unité pour troubles graves du comportement.

Des drapeaux rouges dans deux centres

Ironie du sort, le CISSS de Laval a mandaté récemment des consultants externes pour observer et échanger avec le personnel et les usagers de la Résidence Louise-Vachon.

Comme l’explique le directeur général adjoint au CISSS de Laval, Majorik Bouchard, dans les dernières semaines, quelques situations préoccupantes, quelques drapeaux se sont levés […] et nous avons agi immédiatement .

Majorik Bouchard, directeur général adjoint au CISSS de Laval Photo : Radio-Canada

Le centre fait l’objet d’un plan de redressement depuis 2019.

Par ailleurs, le CISSS de Laval alloue ces jours-ci des ressources supplémentaires dans un autre centre pour des jeunes de 6 à 18 ans présentant une DI et/ou un TSA .

Comme le précise M. Bouchard, à l’Unité le Jardin la semaine dernière, il y a quelques drapeaux qui se sont levés, des situations préoccupantes qui ont été portées à notre attention, et immédiatement on a ajouté du personnel clinique pour soutenir l'équipe en place avec des infirmières, des infirmières auxiliaires, des agents de surveillance et une coordonnatrice professionnelle .

Ce dernier n’était pas en mesure de confirmer ni d'infirmer s’il s’agissait d’allégation de maltraitance.

Selon le président de l’ APTS Laval , Pierre-Luc Carrier, un des enjeux dans cette situation est la présence importante du personnel des agences […] Le processus d'embauche du personnel des agences nous inquiète . Selon M. Carrier, la clientèle TGC en DI-TSA requiert des aptitudes particulières pour les éducateurs spécialisés appelés à travailler auprès d'eux .

Son de cloche similaire du côté du président du SIIIAL-CSQ, Déreck Cyr, qui souligne que la haute direction a été très proactive dans la prise en charge de ce dossier .

La directrice des ressources humaines communications et affaires juridiques au CISSS de Laval, Sylvie Mireault, reconnaît que l’établissement doit recourir à de la main-d’oeuvre indépendante pour assurer qu'il n'y a pas de bris de service […] mais on souhaite ardemment ne plus faire affaire à de la main-d'œuvre indépendante et on les invite à réintégrer le réseau .

Sylvie Mireault, directrice des ressources humaines communications et affaires juridiques au CISSS de Laval. Photo : Radio-Canada

Un recours collectif en attente d’autorisation

Par ailleurs, Radio-Canada a appris qu’une demande d’autorisation pour une action collective a été déposée en décembre 2022 contre le CISSS de Laval.

L’action vise toute personne ayant résidé à la Résidence Louise-Vachon entre le 1er janvier 2012 et le 5 juillet 2019, de même que leur mandataire, tuteur, curateur, ou toute personne exerçant le consentement substitué au nom des résidents, de même que leur mère et leur père .

Les résidents y auraient été victimes de maltraitance systémique, d'abus physiques et verbaux constants et de soins et services inadéquats .

Des montants de 150 000 $ sont réclamés par résident ainsi que 30 000 $ par mandataire, tuteur ou curateur.

L’avocat au dossier est Patrick Martin-Ménard.