L’arrivée des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT questionne et intrigue par rapport à leur impact dans le milieu de l'art. Au Manitoba, des artistes se posent aussi des questions concernant non seulement les arts visuels ou l’industrie musicale, mais aussi les métiers d’art.

La directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones, Lou-Anne Bourdeau, n'a encore jamais présenté des œuvres créées avec une intelligence artificielle à la galerie, mais c’est quelque chose qu’elle voit de plus en plus dans les pratiques artistiques.

Je n’ai aucun problème à utiliser l'intelligence artificielle pour s'inspirer ou pour se donner un point de départ. Mais il faut que ça reste un outil et ce n'est pas non plus comme la finalité , rapporte Lou-Anne Bourdeau.

Pour elle, il s’agit d’un débat qui pose plus de questions pour l’instant qu’il n’apporte de réponse. Elle se questionne notamment sur les aspects positifs et négatifs de l’intelligence artificielle en tant qu'outil.

Il va falloir qu'on trouve une façon d’indiquer quand les créations ont été créées de manière artificielle , ajoute-t-elle.

Lou-Anne Bourdeau, directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour la sculptrice sur laine Rosemarie Péloquin, l’intelligence artificielle n’est pas compatible avec son art qui se base avant tout sur l’humain et le relationnel.

L'intelligence artificielle peut être un co-créateur pour certains artistes, mais pour moi, je veux un autre artiste comme co-créateur. Je veux parler, rire, pleurer, discuter de grosses choses, pouvoir toucher la personne avec qui je crée. Je recherche davantage le vécu et l’humain , ajoute Rosemarie Péloquin.

« Les choix que je fais en tant qu’artiste me rapprochent de la terre, la laine me rapproche des fermiers. L’artificiel m’éloignerait trop de la terre. » — Une citation de Rosemarie Péloquin, sculptrice sur laine

L'artiste manitobaine Rosemarie Péloquin a créé, avec la laine, une sculpture du buste du roi Charles III. Photo : Emily Christie

La relation humaine au cœur de la créativité

Pour le professeur au département de communication à l’université de Sherbrooke Dany Baillargeon, le principal enjeu de l’intelligence artificielle appliquée aux arts réside dans son encadrement.

Selon lui, si l’intelligence artificielle est utile pour trouver l’inspiration dans la compilation d’information ou faire des synthèses sur des données massives pour essayer de comprendre un phénomène, la question de créer une œuvre d’art entièrement avec cette intelligence artificielle fait débat du point de vue de l’éthique.

Tout processus de création ou toute forme de création est reconnu comme tel si elle transforme la personne qui l'a faite et la personne qui la reçoit. Si j’écris un livre en 1h grâce à ChatGPT, est-ce que ça m’a transformé? se questionne Dany Baillargeon.

Cette question de la relation est essentielle, selon lui. Il estime donc qu'il est important de nommer l’origine de l'œuvre, car le rapport entre l'œuvre et son récepteur et son créateur en sera changé.

Une œuvre artistique, ce n'est pas juste une peinture, une pièce musicale, une performance de danse, c'est tout ce qu'il y a autour. Comment cette œuvre-là est-elle née? Dans quel contexte, à travers quel processus? Qu'est-ce que le public de cette œuvre en fait? expose le professeur.

« Un artiste s’inspire toujours d’autres matériaux, d’autres artistes, d’autres œuvres… la création pure n’existe pas » — Une citation de Dany Baillargeon, professeur au département de communication à l’université de Sherbrooke

Pour le professeur, une œuvre artistique ne devient une œuvre d'art que lorsqu’elle est exposée aux yeux des autres. La relation entre l’artiste, son œuvre et son public est elle aussi importante.

La production culturelle, ça transporte les symboles qui sont importants pour nous, comme individus, mais aussi pour nous collectivement , précise-t-il.