Vancouver se joint au système d’alerte provincial de drogues toxiques

En 2017, Vancouver avait lancé son propre système appelé RADAR (Real-time Drug Alert & Response), tandis qu'un système d'alerte aux drogues toxiques et à la santé avait été développé par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC).

Sous l’acronyme TDHA (Toxic Drug and Health Alerts), le système provincial a été adopté par toutes les régies de la santé au cours de la dernière année. Celui-ci permet aux gens et aux organisations de soumettre anonymement des informations sur les drogues toxiques associées à une surdose de drogue.

La régie de la santé Vancouver Coastal estime que la transition de ce service vers le système TDHA garantira aux gens la possibilité de s'abonner pour recevoir des alertes pour n'importe quelle autorité sanitaire de la province sur la même plateforme . Ceux qui veulent recevoir les alertes doivent envoyer le mot join au 253787.

Dans son communiqué de presse, Vancouver Coastal indique que toute personne qui reçoit les messages du RADAR sera automatiquement ajoutée à l'alerte provinciale pour les drogues toxiques.

Le 14 avril 2016, la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en raison de l'augmentation significative du nombre des surdoses. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un système de prévention de surdose

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, affirme que la mise à jour du système d'alerte aux drogues toxiques et à la santé permettra aux personnes qui consomment des drogues de rester plus facilement informées et en sécurité dans leurs communautés .

« Il s'agit d'une partie importante du travail de lutte contre la crise des drogues illicites. » — Une citation de Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

Le Dr Mark Lysyshyn, médecin-hygiéniste en chef adjoint de la régie de la santé Vancouver Coastal avance que depuis que VCH a lancé le RADAR , la santé publique a émis jusqu'à quatre alertes par mois aux abonnés pour les informer de la présence de substances associées à une surdose de drogue toxique .

« Prendre ces mesures peut réduire considérablement le risque de subir une surdose mortelle due aux drogues toxiques. » — Une citation de Dr Mark Lysyshyn, médecin-hygiéniste en chef adjoint de VCH

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en 2016, au moment où le nombre de surdoses commençait à monter en flèche. Depuis lors, près de 12 000 personnes sont décédées des suites d’une surdose, avec une moyenne de 6,9 victimes par jour en avril 2023.