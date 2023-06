Un chien de service pour veiller sur leur enfant trisomique

Janny Dubuc a toujours voulu assurer le bien-être et la sécurité de son fils Dylan, petit garçon de 4 ans vivant avec une trisomie 21. Ces impératifs étaient déjà au cœur de ses préoccupations lorsque Jhade Montpetit les avait rencontrés il y a trois ans. Aujourd’hui, l’animatrice les retrouve alors qu’un nouveau membre à peine âgé de 4 mois, Kiwi, le chien d’assistance et nouveau compagnon de Dylan, vient de s’ajouter à la famille.

Kiwi a rejoint la maison il y a environ deux semaines. C'est un Labrador qu’on a eu le bonheur de recevoir gratuitement à travers La mission de Gaston, ici à Duclos , raconte Janny Dubuc.

L’organisme propose d’offrir des chiots d’assistance aux familles d’enfants à besoins particuliers. Une fois dressé, Kiwi pourra assurer une mission de chien d'accompagnement.

Dylan n'a pas vraiment la notion du danger , explique Janny Dubuc, par ailleurs maman de trois autres enfants de 7 ans, 5 ans et 8 mois. Elle aimerait que Kiwi accompagne Dylan, qu’il soit là dans dans ses petites aventures pour s’assurer que le petit garçon ne se mette pas en danger.

Kiwi pourra ainsi rassurer Dylan pendant ses rendez-vous médicaux, éviter qu’il ne se sauve dans un lieu public ou encore le pousser sur le trottoir afin que le garçon ne se rapproche pas de la chaussée.

Mais pour cela, la phase de dressage reste à explorer. Car si l’arrivée de Kiwi dans la maison familiale s’est faite sans frais, son dressage loin de la maison était aussi coûteux que peu pratique. C'est une attente de 4 à 5 ans et un coût de plus ou moins 10 000 $ , explique Janny Dubuc.

La famille a finalement opté pour une autre solution : faire venir un dresseur à la maison pour apprendre les rudiments du dressage et l’entraîner à passer dans un an des tests. Ceux-ci permettront à Kiwi de devenir officiellement chien de service et de pouvoir accompagner Dylan dans les lieux publics.

