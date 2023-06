La saison touristique et gourmande officiellement lancée en Gaspésie

Pour une 7e année, Tourisme Gaspésie et Gaspésie Gourmande font un lancement conjoint de leur saison respective. C’est ce qui marque le début officiel de la saison touristique et gourmande sur la péninsule sous le thème de « L’Extraordinaire. Simplement ».

On parle principalement de la campagne estivale qui s’échelonne de mars à octobre pour promouvoir la destination et inciter les gens du Québec et des Maritimes à venir visiter la destination , explique la directrice marketing et communications chez Tourisme Gaspésie, Stéphanie Thibaud.

Différents membres de l’industrie touristique et bioalimentaire se sont réunis en après-midi à la Pointe Sec de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Environ 125 personnes se sont réunis vendredi après-midi à la Pointe Sec de Saint-Maxime-du-Mont-Louis.

Les organisateurs ont planifié une série d’activités vendredi pour faire découvrir les saveurs, mais aussi le côté festif de la Gaspésie avec un 5 à 7, un souper gourmand et une soirée dansante.

Cette année, pour [le lancement] on a collaboré avec la MRC [de la Haute-Gaspésie] parce qu’on voulait que les gens sentent qu’on est en Haute-Gaspésie pour vraiment vivre le territoire, donc on a décidé de faire ça à Mont-Louis plutôt qu’à un endroit un peu plus central , précise la directrice générale de Gaspésie Gourmande, Johanne Michaud.

Johanne Michaud, directrice générale de Gaspésie Gourmade (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emilie Gagné

Hommages aux gens de l’industrie

Cette journée était aussi l’occasion d’honorer des entreprises et des personnalités du secteur touristique régional. Tourisme Gaspésie et Gaspésie Gourmande ont chacune remis deux prix à des entrepreneurs gaspésiens qui se distinguent par leur dynamisme et leur implication dans le milieu.

Le prix Gestionnaire de la relève 2023 a été remis au propriétaire du centre écotouristique Le Nordet, situé à Saint-Georges-de-Malbaie, entre Gaspé et Percé, Jeffrey Samuel-Bond. Je suis ému, c’est certain , dit-il.

« C’est un accomplissement de plusieurs années de travail et d’investissement pour développer notre belle Gaspésie et la faire reconnaître partout ailleurs. » — Une citation de Jeffrey Samuel-Bond, propriétaire du centre écotouristique Le Nordet

Jeffrey Samuel-Bond est le propriétaire du centre écotouristique Le Nordet. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Le Prix Excellence touristique 2023 a été décerné à la directrice générale du Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure, Marie-Josée Bernard.

L’acériculteur Martin Malenfant de l’Érablière Escuminac s’est vu remettre le Prix d’excellence 2023 par Gaspésie Gourmande.

Le prix Paul-Hachey, décerné à un chef qui utilise les produits de la gamme Gaspésie Gourmande, revient cette année au chef du Bistro Cerf-Cuit-Court de Carleton-sur-Mer, Philippe Allaire.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau